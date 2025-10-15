Daniel Guzmán cuenta lo que le pidió Verónica Echegui antes de su muerte: "Los últimos meses se desencadenó todo y fue muy rápido"

Daniel Guzmán ha demostrado en varias ocasiones que es un actor y director de cine comprometido con los problemas sociales y lo ha vuelto a hacer en su nueva película 'La deuda'. La cinta nació de una experiencia que vivió su abuela. En su nuevo trabajo el director habla de los desahucios, los derechos y sobre todo de la tercera edad. Eligió a su propia abuela para que protagonizase la película. Y ahora, a sus 93 años, Antonia Guzmán se ha convertido en la persona más mayor en ser nominada, en este caso en la categoría de actriz revelación.

Cuenta que cuando estrena la película ya la ha visto "mil veces" porque tarda en torno a un año y medio en terminar el proceso de montaje. Cuando llega al estreno lo pasa muy mal. Incluso interpreta las toses del público. Si tose alguien por ejemplo, lo interpreta como una pérdida de atención. Su mayor apoyo en sus aventuras cinematográficas son su familia y amigos. "Ayer cuando me volví a casa por la noche me he dado cuenta de la suerte que tengo", dice un día después del estreno.

Verónica Echegui le contó su enfermedad meses antes de morir

Cuenta que siempre tenía en la cabeza a Verónica Echegui para participar en su película. Empezó a hablar con ella y le contó el proyecto. A la intérprete le entusiasmó la historia y justo 4 meses antes de empezar a rodar le dijo que no podía trabajar con él por un problema de salud. Le pidió que fuera discreto y no contara nada de ese problema. Los últimos meses antes de morir no tuvo trato con ella y su muerte le pilló de sorpresa.

Visiblemente afectado por la muerte de Verónica señala que siempre intenta tratar la muerte como parte de la vida pero en este caso le duele que se haya marchado tan pronto.

