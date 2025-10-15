Una mujer que había recibido amenazas mata a su compañera de piso al confundirla con un intruso

Una nueva tragedia asola al estado de Georgia, Estados Unidos. Erica Anderson, una profesora de teatro, ha sido asesinada a tiros por su compañera de piso, la cual la confundió con una intrusa que había accedido a la vivienda. El suceso ocurría el lunes por la noche, según confirman las autoridades locales.

Al parecer la mujer, originaria de Indiana, se ha había unido al Departamento de Teatro y Danza de la escuela para trabajar durante el semestre de otoño como profesora de vestuario, esto al mismo tiempo que supervisaba su tienda de disfraces. Por ello había alquilado una habitación en Georgia, lo que lamentablemente y por accidente le ha costado la vida, según dijo el forense del condado de Muscogee, Buddy Bryan.

¿Qué sucedió?

La noche del asesinato Erica volvía de visitar a su marido y sus hijos en Indiana y llegó a la vivienda alrededor de medianoche. Mientras tanto, su compañera de cuarto se encontraba angustiada y en alerta máxima desde hacía días después de recibir repetidas amenazas de su propio hijo, incluidas promesas de dañar físicamente a la mujer y quemar su casa. Por ello su compañera, de la cual se mantienen su identidad en anonimato, agarró su pistola cuando escuchó que la puerta se abría a altas horas de la noche y salió al pasillo, donde según Buddy Bryan abrió fuego. Anderson recibió dos disparos y falleció en el acto, dejando a la vista que se trataba de una muerte accidental.

El forense, Bryan, aseguró se trata de una verdadera tragedia: "Tienes que pensar en la compañera de cuarto que le disparó. Estoy seguro de que está devastada como cualquiera lo estaría bajo las circunstancias", exculpando a la compañera de piso de una agresión consensuada.

Mensajes de amor de su entorno

Toda su familia se ha visto afectada por la noticia, sobre todo su marido, que se encuentra en tratamiento por un cáncer y debe cuidar de sus tres hijos a la vez que supera la perdida de Erica .

Además, El presidente de la Universidad Estatal de Columbus, Stuart Rayfield, emitió un comunicado celebrando la marca indeleble que Anderson pudo dejar durante su breve período en la escuela y su carrera histórica en la industria del teatro: "Nuestros corazones y oraciones están con su familia y amigos, así como con los estudiantes a los que impactó".

Una carrera laboral marcada por la docencia, ya que Anderson enseñó en la Universidad del Sur de Utah y la Universidad de Florida. A la vez que trabajó en teatros y teatros de ópera de todo el país, incluida la Ópera de Sarasota y el Teatro de Repertorio de Indiana.

