Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Suceso

Una mujer que había recibido amenazas mata a su compañera de piso al confundirla con un intruso

La fallecida es Erica Anderson, una profesora de 41 años de la Universidad Estatal de Columbus en Georgia, que ha muerto tras recibir varios disparos no intencionados por su compañera de piso.

Imagen de archivo

Imagen de archivoPixabay

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Una nueva tragedia asola al estado de Georgia, Estados Unidos. Erica Anderson, una profesora de teatro, ha sido asesinada a tiros por su compañera de piso, la cual la confundió con una intrusa que había accedido a la vivienda. El suceso ocurría el lunes por la noche, según confirman las autoridades locales.

Al parecer la mujer, originaria de Indiana, se ha había unido al Departamento de Teatro y Danza de la escuela para trabajar durante el semestre de otoño como profesora de vestuario, esto al mismo tiempo que supervisaba su tienda de disfraces. Por ello había alquilado una habitación en Georgia, lo que lamentablemente y por accidente le ha costado la vida, según dijo el forense del condado de Muscogee, Buddy Bryan.

¿Qué sucedió?

La noche del asesinato Erica volvía de visitar a su marido y sus hijos en Indiana y llegó a la vivienda alrededor de medianoche. Mientras tanto, su compañera de cuarto se encontraba angustiada y en alerta máxima desde hacía días después de recibir repetidas amenazas de su propio hijo, incluidas promesas de dañar físicamente a la mujer y quemar su casa. Por ello su compañera, de la cual se mantienen su identidad en anonimato, agarró su pistola cuando escuchó que la puerta se abría a altas horas de la noche y salió al pasillo, donde según Buddy Bryan abrió fuego. Anderson recibió dos disparos y falleció en el acto, dejando a la vista que se trataba de una muerte accidental.

El forense, Bryan, aseguró se trata de una verdadera tragedia: "Tienes que pensar en la compañera de cuarto que le disparó. Estoy seguro de que está devastada como cualquiera lo estaría bajo las circunstancias", exculpando a la compañera de piso de una agresión consensuada.

Mensajes de amor de su entorno

Toda su familia se ha visto afectada por la noticia, sobre todo su marido, que se encuentra en tratamiento por un cáncer y debe cuidar de sus tres hijos a la vez que supera la perdida de Erica .

Además, El presidente de la Universidad Estatal de Columbus, Stuart Rayfield, emitió un comunicado celebrando la marca indeleble que Anderson pudo dejar durante su breve período en la escuela y su carrera histórica en la industria del teatro: "Nuestros corazones y oraciones están con su familia y amigos, así como con los estudiantes a los que impactó".

Una carrera laboral marcada por la docencia, ya que Anderson enseñó en la Universidad del Sur de Utah y la Universidad de Florida. A la vez que trabajó en teatros y teatros de ópera de todo el país, incluida la Ópera de Sarasota y el Teatro de Repertorio de Indiana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La inteligencia alemana avisa de un posible ataque ruso en los próximos cuatro años

Nuevo ataque de Rusia sobre Kiev

Publicidad

Mundo

Helsinki

Helsinki logra un año sin muertes en carretera gracias a su ambicioso rediseño urbano

Margarita Robles asiste a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN

España, a resistir la presión en la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN tras el último enfado de Trump

Pamela Genini

Asesina a su pareja en la terraza mientras la Policía intenta entrar para rescatarla

Imagen de archivo
Suceso

Una mujer que había recibido amenazas mata a su compañera de piso al confundirla con un intruso

Momento del ataque a la narcolancha
América

Trump afirma que EEUU ha matado a 6 personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha venezolana

Llegada de cuerpos a Israel
Entrega de cuerpos

El Ejército israelí confirma que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes"

Con estos restos mortales ya son ocho los entregados; Hamás alega que aún faltan 20 porque “no están encontrando los cuerpos entre los escombros”. Israel reabre Rafah y limita la ayuda: 300 camiones sin combustible ni gas.

Marruecos refuerza vigilancia
Frontera Ceuta

Marruecos refuerza su vigilancia en la frontera con España para evitar un posible salto masivo

El pasado sábado, unas 500 personas que se encontraban en las inmediaciones de antiguos asentamientos improvisados en los montes marroquíes cercanos a Ceuta habrían sido arrestadas.

La explosión vista desde un coche

Al menos dos muertos y 30 heridos tras el atentado con coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil (Ecuador)

El presidente Donald Trump levanta los puños afuera del Ala Oeste mientras espera saludar al presidente de Turquía

Trump amenaza a España con aranceles por no comprometerse a gastar el 5 % en Defensa como exige la OTAN

Ayuda Gaza

Israel presiona a Hamás para que devuelva los cadáveres y reduce a la mitad la entrada de ayuda a Gaza

Publicidad