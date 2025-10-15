María Jesús, la mujer más baja de España, mide 97 centímetros: "Todavía me veo obligada a pedir ayuda para muchas cosas"

Ser la mujer más baja de España no es algo fácil con lo que convivir desde que naces. Esto es lo que le ocurre a María Jesús, que mide 97 centímetros y constantemente se enfrenta a las miradas, a las risas o la infantilización de la sociedad.

Cuando nació, María Jesús pesaba apenas un kilo y cabía en la palma de una mano. Aunque se desconoce la causa concreta, algunos médicos han llegado a la conclusión de que su condición podría venir dada por un resfriado que tuvo su madre durante el embarazo o un tratamiento que tomó para el mareo.

Su infancia no fue fácil, ya que es la época en la que más acoso sufrió. Sin embargo, con el tiempo empezó a entender que su altura no determinaba su valor ni el respeto que merecía.

Sus 97 centímetros hacen que María Jesús necesite ayuda para muchas cosas, como, por ejemplo, sacar dinero de un cajero. "Al no estar adaptado, me veo obligada a pedir ayuda", nos cuenta, "con las tecnologías que tenemos...".

Sin embargo, la altura no le ha impedido disfrutar de la vida al máximo, sacarse tres carreras o enamorarse. De hecho, se ha casado por segunda vez con su marido, que mide 1.82 y que asegura que no ha dejado de admirarla desde que la conoció. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!