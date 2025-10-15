Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

El hermano de Fran Rivera está muy dolido tras las declaraciones de Lourdes Montes en nuestro programa, asegurando que este les atacó por dinero y era una persona interesada. Tras sus duras declaraciones en una entrevista contra el clan Rivera, hablamos con él.

Julián Contreras

Publicidad

La primera entrevista en televisión de Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, en Y ahora Sonsoles nos dejó grandes titulares. Uno de ellos fue la relación complicada que guarda tanto ella como el resto de hermanos Rivera con Julián Contreras.

La mujer del torero admitió que, pese a que Julián era el hermano de Fran con el que mejor se llevaba, esta descubrió que su cariño era interesado. Según nos contó, se alejó de Fran cuando este se negó a darle dinero, algo que no sentó bien a Lourdes.

Lourdes Montes

La reacción de Julián Contreras no ha tardado en llegar. El hermano de Fran Rivera califica a Lourdes Montes en una entrevista para Lecturas como "cruel y vengativa" y asegura que ni ella ni el torero se han preocupado por él en sus peores momentos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Julián Contreras tras sus duras declaraciones. Este se ha mostrado muy tranquilo y asegura que "no ha iniciado nada". "Solo estoy respondiendo a lo que se ha dicho sobre mí", advierte.

El conflicto entre los hermanos Rivera se acrecienta tras las declaraciones de Lourdes Montes y Julián Contreras. Sin embargo, ambos reafirman sus palabras.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Julián Contreras

Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

María Jesús

María Jesús, la mujer más baja de España, mide 97 centímetros: "Todavía me veo obligada a pedir ayuda para muchas cosas"

Mónica Pont

Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

Mar Flores
Acoso escolar

La dura lucha de Mar Flores y Miguel Lago contra el bullying que sufrían sus hijos: "No encontré el apoyo del colegio"

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó al volver del colegio en Sevilla
Última hora

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó tras denunciar bullying: "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto"

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores
Exclusiva

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores: "Parece mentira que, con las que lleva hechas, no vaya parando"

Remedios Sánchez estaba condenada a 144 años de prisión por asesinar a tres mujeres mayores, cuando durante su día de permiso penitenciario, se ha cobrado su cuarta víctima, una mujer de 91 años. En Y ahora Sonsoles hablamos con su prima hermana.

Amaia Montero
Lo vemos

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ¿con condiciones?: "Querría tener un control que igual a Pablo no le apetecía"

La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores confirmando el regreso de Amaia Montero al grupo. Una decisión que ha levantado ampollas en gran parte del público justo un año después de la polémica marcha de Leire Martínez y que viene acompañada de la salida de Pablo Benegas.

Irene Rosales

Gema López desvela cómo se conocieron Irene Rosales y Guillermo, y pruebas de la nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera: "Igual que yo"

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Comida de la basura

Evitar el hambre a toda costa: "La carne viene putrefacta y así se la lleva la gente"

Publicidad