Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

La primera entrevista en televisión de Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, en Y ahora Sonsoles nos dejó grandes titulares. Uno de ellos fue la relación complicada que guarda tanto ella como el resto de hermanos Rivera con Julián Contreras.

La mujer del torero admitió que, pese a que Julián era el hermano de Fran con el que mejor se llevaba, esta descubrió que su cariño era interesado. Según nos contó, se alejó de Fran cuando este se negó a darle dinero, algo que no sentó bien a Lourdes.

La reacción de Julián Contreras no ha tardado en llegar. El hermano de Fran Rivera califica a Lourdes Montes en una entrevista para Lecturas como "cruel y vengativa" y asegura que ni ella ni el torero se han preocupado por él en sus peores momentos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Julián Contreras tras sus duras declaraciones. Este se ha mostrado muy tranquilo y asegura que "no ha iniciado nada". "Solo estoy respondiendo a lo que se ha dicho sobre mí", advierte.

El conflicto entre los hermanos Rivera se acrecienta tras las declaraciones de Lourdes Montes y Julián Contreras. Sin embargo, ambos reafirman sus palabras.