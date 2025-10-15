Un profesor explica los motivos por los que quiere dejar la enseñanza: "No quiero ser cómplice de esta farsa entre pedagógica y tecnológica"

El 20% de los profesores de nuestro país quieren dejar su trabajo, un 16% asegura que tienen mucho estrés y además muchos de ellos cuentan que dedican el 18% del tiempo a poner orden entre los alumnos para poder arrancar las clases.

Los motivos de este clima de descontento entre los maestros son el estrés, la ansiedad y la sobrecarga laboral. Sumado a las malas condiciones salariales y la degradación del sistema educativo.

"La educación se está convirtiendo en un teatro burocrático"

Damià Barberá es profesor, muy crítico con el sistema de educación de España. Este curso está trabajando a media jornada. Cree que estamos asistiendo a un momento en el que "la educación se convierte en un teatro burocrático y emocional y uno se pregunta qué hace en ese gremio". "No quiero sobrevivir en un lugar donde ya no se puede enseñar", señala.

Barberá es profesor desde hace 11 años. Desde un primer momento detectó las carencias del sistema pero la ilusión podía más. Después el sistema le fue arrasando las ganas. Al final se hace evidente la gran mentira y "no es suficiente con la ilusión".

"No quiero ser cómplice de esta farsa para que unos pocos vivan bien"

"No quiero ser cómplice de esta farsa entre pedagógica y tecnológica", afirma este maestro. "Para que unos pocos vivan bien como cínicos de despacho como pedagogos de salón, inspectores... somos muchos los que tenemos que pringar. Que estos vengan a dar clase y después hablamos".

Propone introducir nuevas alternativas en el sistema educativo como las evaluaciones externas y "que estas fueran sistemáticas y periódicas cada dos años". Por ejemplo en 2º y 4º de la ESO y "que el resultado de esas evaluaciones tuviera consecuencias y sirviera para ver qué alumnos necesitan un soporte cognitivo". "Lo que no puede ser es que un sistema que se precie serio no tenga ninguna prueba externa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer