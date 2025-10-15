La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

“Algo está cambiando en Pasapalabra”, comentó Roberto Leal en el pasado programa. Parece que es verdad y Rosa ha sido la encargada de confirmarlo: el duelo entre los concursantes en La Pista se ha resuelto a la primera por segunda tarde consecutiva. En el anterior, fue Manu quien hizo pleno, y con una seguridad como nunca había mostrado antes en la prueba.

Roberto, al comenzar este nuevo duelo, notaba vibraciones: “Podemos estar en racha”. Rosa le ha dado la razón. Es verdad que la coruñesa ha estado muy dubitativa al responder ‘Havana’, de Camila Cabello, pero ha sido su respuesta y le ha dado una gran alegría al presentador.

Como el día anterior, Roberto ha pedido que le enfocaran, se ha levantado de la silla y ha alucinado: “Dos tardes consecutivas, no lo habíamos visto esto en Pasapalabra”. Su euforia ha ido más allá hasta exclamar un orgullo de padre con los dos concursantes: “¡Son mis hijos!”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!