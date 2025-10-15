Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 15 de octubre

La euforia de Roberto Leal con la hazaña inédita de Manu y de Rosa: “¡Son mis hijos!”

Como en el programa anterior, el presentador incluso se ha levantado de su silla para celebrar la alegría que le han dado en La Pista.

Alberto Mendo
Publicado:

“Algo está cambiando en Pasapalabra”, comentó Roberto Leal en el pasado programa. Parece que es verdad y Rosa ha sido la encargada de confirmarlo: el duelo entre los concursantes en La Pista se ha resuelto a la primera por segunda tarde consecutiva. En el anterior, fue Manu quien hizo pleno, y con una seguridad como nunca había mostrado antes en la prueba.

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

Roberto, al comenzar este nuevo duelo, notaba vibraciones: “Podemos estar en racha”. Rosa le ha dado la razón. Es verdad que la coruñesa ha estado muy dubitativa al responder ‘Havana’, de Camila Cabello, pero ha sido su respuesta y le ha dado una gran alegría al presentador.

Como el día anterior, Roberto ha pedido que le enfocaran, se ha levantado de la silla y ha alucinado: “Dos tardes consecutivas, no lo habíamos visto esto en Pasapalabra”. Su euforia ha ido más allá hasta exclamar un orgullo de padre con los dos concursantes: “¡Son mis hijos!”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

