Matías Prats, Susanna Griso, Josep Pedrerol y Rafa Latorre, galardonados con la Antena de Oro 2025

Matías Prats, Susanna Griso, Josep Pedrerol y Rafa Latorre han obtenido el reconocimiento de la profesión a través de las Antenas de Oro que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Los cuatro profesionales de Atresmedia forman parte, en diversas categorías, de los galardonados en la 52º edición de las Antenas de Oro que otorga dicha entidad, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez (Madrid).

Así, Susanna Griso ha recibido una Antena de Televisión por su labor al frente de Espejo Público, reconociendo su "compromiso constante con la información y la actualidad" en el espacio matinal de Antena 3, todo un referente informativo y de entretenimiento, así como en influencia.

Este galardón llega precisamente en un momento en el que Espejo Público celebra su 20º aniversario en emisión como programa diario con Griso como presentadora.

También ha sido reconocido con una Antena de Televisión el trabajo de Josep Pedrerol como director de Jugones en laSexta, al considerarlo el "espacio referente del periodismo deportivo televisivo en España".

Jugones cerró el curso pasado con su mejor temporada histórica con un 7,2% y sigue manteniendo unos registros sin competencias. El director de laSexta Deportes también dirige El Chiringuito de Jugones, el programa de mayor éxito de la televisión temática, en Mega.

Rafa Latorre ha sido galardonado con una Antena de Radio por el programa de Onda Cero La Brújula, haciendo hincapié en su "rigor periodístico".

La Brújula, con Latorre al frente, ha experimentado una notable subida de oyentes, como apuntó el Estudio General de Medios de julio de 2025, en el que el espacio de Onda Cero logró el récord, sumando 187.000 seguidores y cerca de 600.000 oyentes, el mejor dato en las más de tres décadas de historia del programa.

Además, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha querido homenajear a Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, otorgándole una Antena Extraordinaria "por su rigor y proximidad con el espectador, sus bodas de oro con la profesión y sus 10.000 informativos".

Prats, un rostro icónico de la información televisiva, celebró el pasado mes de mayo sus 50 años como presentador de informativos, siendo el único periodista español con más de 10.000 ediciones presentadas y siendo testigo de algunos de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes durante este medio siglo.