Asesina a su pareja en la terraza mientras la Policía intenta entrar para rescatarla

Pamela Genini, de 29 años, muere apuñalada en un tercer piso de Via Iglesias; el agresor, Gianluca Soncin, de 52, se hirió en el cuello antes de ser reducido y permanece custodiado en el hospital.

Pamela Genini

Pamela Genini@geninipamela

A las 22:00 horas del martes 14 de octubre, Pamela Genini, de 29 años, atendió el portero automático de su edificio en Via Iglesias en Milán: “Es Glovo”. Sabía que la Policía estaba en la puerta y esperaba ganar segundos.

Al otro lado, Gianluca Soncin, 52, su pareja, adivinó que no se trataba de un repartidor. Tomó un cuchillo de cocina y la atacó. Pamela alcanzó la terraza, donde pidió ayuda a gritos.

Cuando los agentes lograron forzar la entrada del portal y la puerta del piso, hallaron una escena irrefrenable: según el relato policial, Soncin continuaba blandiendo el arma, llegó a asestarse dos cortes en el cuello y fue finalmente reducido. Las heridas de Pamela fueron mortales; las de él, no.

Un asalto contrarreloj que no llegó a tiempo

La brigada policial, alertada por los gritos, tumbó primero la puerta principal y después la de la vivienda del tercer piso. La secuencia pasó en cuestión de minutos, pero insuficiente para salvar a la joven. Ni la presencia de los agentes detuvo al agresor, que se volvió contra sí mismo antes de ser inmovilizado y trasladado al hospital Niguarda, donde permanece bajo custodia.

El entorno de la víctima apunta a que Pamela había decidido poner fin a la relación. No constan denuncias previas contra Soncin, “por temor a represalias”, según la reconstrucción de los hechos. El caso subraya, de nuevo, cómo el miedo y la ausencia de denuncias formales no equivalen a ausencia de riesgo: en muchos casos no hay constancia previa de malos tratos en vía judicial.

Quién era Pamela Genini

Nacida en Strozza (Valle Imagna), Pamela se definía en redes como “modella e giovane imprenditrice” (modelo y joven emprendedora). Junto a su amiga Elisa Bortolotti había impulsado una marca de bikinis: "EP SheLux es una marca Made in Italy, nacida de la idea de dos amigas muy creativas apasionadas por la moda y el mar", se lee en la web del proyecto.

En Instagram mostraba a menudo a Bianca, su chihuahua toy, y publicó imágenes en Venecia, donde pisó la alfombra roja del Festival de Cine. “Red carpet mummy”, escribió en una de sus últimas fotos, con un vestido plateado y una sonrisa.

Algunos vecinos de la finca fueron testigos del brutal ataque en el pequeño balcón del apartamento. La zona, habitualmente tranquila, amaneció con un cordón policial y la consternación de un barrio que todavía intenta encajar lo sucedido.

La Fiscalía y la Policía de Milán han abierto diligencias para delimitar los hechos y la cronología exacta de lo ocurrido, desde el aviso, el acceso policial y el ataque con arma blanca. El agresor, Gianluca Soncin, de 52 años, quedó ingresado tras las heridas autoinfligidas y está a la espera de pasar a disposición judicial.

