Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Esta noche tras El Hormiguero

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Uno de los grupos que competirán esta noche en el programa presentado por Juanra Bonet lo dará todo para conseguir el ansiado premio final.

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Dos nuevos equipos se enfrentarán esta noche en Juego de pelotas para intentar luchar por el gran premio final de 100.000 euros: Txapeldunak, procedente de Euskadi y Matescape, que vienen directos desde Córdoba.

Una de las mayores pasiones que unen a Txapeldunak es Eurovisión. Los cinco son apasionados del festival y suelen reunirse todos los años para disfrutar en mayo de este mítico Festival.

De hecho, una de las cosas que al equipo le gustaría hacer si se llevasen los 100.000 euros del premio final es irse de casa rural para ir a ver Eurovisión o para hacer un certamen en el que reinterpretan actuaciones del festival. ¡No te pierdas todo lo que se viene esta noche con ellos y con Matescape, esta noche tras El Hormiguero en Antena 3!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Esta noche en El Hormiguero, David Bustamante presenta su nuevo tour “Inédito”

Esta noche, David Bustamante presenta su nuevo tour en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

Susanna Griso, sobre los sodeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso, sobre los sondeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"
Impresionante

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso
Así lo cuenta

Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"
En El Hormiguero

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

La periodista ha desvelado cómo lidia ella con las campañas de desacreditación que sufre por culpa de cubrir información política.

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?
El Rosco | 14 de octubre

Rosa hace un Rosco exprés de 22 aciertos: ¿funcionará su estrategia rápida contra Manu?

Sin pretenderlo realmente, a la concursante le ha salido una táctica con la que ha examinado a su rival con una gran remontada.

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

Rosa confiesa que estuvo a punto de no concursar en Pasapalabra: “Me convencieron”

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

Manu revela su afición precoz a Pasapalabra: “Desde que tengo conciencia, con 4 o 5 años”

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

La gesta de Manu que Roberto Leal celebra como si fuera el bote de Pasapalabra: “Algo está cambiando”

Publicidad