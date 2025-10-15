Esta noche tras El Hormiguero
Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas
Uno de los grupos que competirán esta noche en el programa presentado por Juanra Bonet lo dará todo para conseguir el ansiado premio final.
Dos nuevos equipos se enfrentarán esta noche en Juego de pelotas para intentar luchar por el gran premio final de 100.000 euros: Txapeldunak, procedente de Euskadi y Matescape, que vienen directos desde Córdoba.
Una de las mayores pasiones que unen a Txapeldunak es Eurovisión. Los cinco son apasionados del festival y suelen reunirse todos los años para disfrutar en mayo de este mítico Festival.
De hecho, una de las cosas que al equipo le gustaría hacer si se llevasen los 100.000 euros del premio final es irse de casa rural para ir a ver Eurovisión o para hacer un certamen en el que reinterpretan actuaciones del festival. ¡No te pierdas todo lo que se viene esta noche con ellos y con Matescape, esta noche tras El Hormiguero en Antena 3!
