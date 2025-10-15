El balonazo en plena cara que dejó k.o. a Julen Lopetegui: "Me han metido un hostión…"

Julen Lopetegui hizo historia este martes y logró clasificar a Qatar para el Mundial 2026, después de vencer (2-1) a Emiratos Árabes Unidos. Será la segunda presencia del conjunto qatarí en una Copa del Mundo, tras la que jugaron en 2022 como anfitriones. La victoria llegó gracias a dos goles fruto de la pizarra de Lopetegui: dos asistencias de Akram Afif y dos tantos de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel.

Emiratos Árabes Unidos recortó destancias con el gol (2-1) de Sultan Adil, pero no logró el empate que necesitaba para sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que sí estará la Qatar de Julen Lopetegui. El seleccionador de Qatar fue protagonista durante el partido en una acción en la que se llevó un balonazo bastante fuerte en la cara mientras seguía el partido desde la banda.

El entrenador vasco habló sobre ese pelotazo en El Partidazo de la Cadena Cope y bromeó asegurando que "me he levantado antes de que cuenten 10, como Rocky".

"He aguantado el tirón, me han metido un hostión… Además, era portero y he perdido reflejos. Sí, me ha metido fuerte. Hemos aguantado el tirón, para conseguir cosas bonitas hay que sufrir. Si hay que llevarse un balonazo, se lleva y punto", apuntó el seleccionado de Qatar al Partidazo de Cope.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Ya hay 28 selecciones clasificadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; todavía quedan 20 plazas por decidirse.

Europa: Inglaterra.

África: Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.

Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudí

Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá (las tras están clasificadas como anfitrionas)

Oceanía: Nueva Zelanda.

