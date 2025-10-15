Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Mundial Fútbol 2026

El balonazo en plena cara que dejó k.o. a Julen Lopetegui: "Me han metido un hostión…"

El seleccionador de Qatar se llevó un tremendo balonazo en el partido ante Emiratos Árabes Unidos, un partido en el que el combinado qatarí logró la clasificación para el Mundial 2026.

Julen Lopetegui celebra la hist&oacute;rica clasificaci&oacute;n de Qatar con Ahmed Fathi

Julen Lopetegui celebra la histórica clasificación de Qatar con Ahmed FathiReuters

Publicidad

Julen Lopetegui hizo historia este martes y logró clasificar a Qatar para el Mundial 2026, después de vencer (2-1) a Emiratos Árabes Unidos. Será la segunda presencia del conjunto qatarí en una Copa del Mundo, tras la que jugaron en 2022 como anfitriones. La victoria llegó gracias a dos goles fruto de la pizarra de Lopetegui: dos asistencias de Akram Afif y dos tantos de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel.

Emiratos Árabes Unidos recortó destancias con el gol (2-1) de Sultan Adil, pero no logró el empate que necesitaba para sellar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el que sí estará la Qatar de Julen Lopetegui. El seleccionador de Qatar fue protagonista durante el partido en una acción en la que se llevó un balonazo bastante fuerte en la cara mientras seguía el partido desde la banda.

El entrenador vasco habló sobre ese pelotazo en El Partidazo de la Cadena Cope y bromeó asegurando que "me he levantado antes de que cuenten 10, como Rocky".

"He aguantado el tirón, me han metido un hostión… Además, era portero y he perdido reflejos. Sí, me ha metido fuerte. Hemos aguantado el tirón, para conseguir cosas bonitas hay que sufrir. Si hay que llevarse un balonazo, se lleva y punto", apuntó el seleccionado de Qatar al Partidazo de Cope.

Selecciones clasificadas para el Mundial 2026

Ya hay 28 selecciones clasificadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026; todavía quedan 20 plazas por decidirse.

  • Europa: Inglaterra.
  • África: Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.
  • Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudí
  • Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá (las tras están clasificadas como anfitrionas)
  • Oceanía: Nueva Zelanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Kike García, el héroe del Espanyol que salvó la vida a un joven de su cantera

Kike García y el canterano del Espanyol

Publicidad

Deportes

Una imagen de la protesta en Údine, Italia

Caos en Údine con el Italia - Israel: protestas, lanzamiento de bengalas, cargas policiales, varios heridos...

Una imagen del interior del Roig Arena

Ofer Yannay, dueño del Hapoel Tel Aviv: "Mala decisión de la Policía española"

Fotografía de archivo del jugador de Valencia Basket, Jaime Pradilla (i), ante el jugador del Hapoel Tel Aviv, Homer Ginat

El Valencia Basket - Hapoel de la Euroliga, a puerta cerrada: "El club se ve obligado a poner por delante la seguridad de aficionados y trabajadores"

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA
FIFA World Cup

Mundial Fútbol 2026: selecciones clasificadas, cuándo es el sorteo y posibles rivales de España

Julen Lopetegui celebra la histórica clasificación de Qatar con Ahmed Fathi
Mundial Fútbol 2026

El balonazo en plena cara que dejó k.o. a Julen Lopetegui: "Me han metido un hostión…"

Mikel Merino celebra uno de sus goles ante Bulgaria
Selección Española de Fútbol

La España de Luis de la Fuente iguala a la de Vicente del Bosque: 29 partidos oficiales sin perder

La selección española de fútbol se ha convertido en una máquina que no pierde un partido oficial desde el pasado 28 de marzo de 2023 ante Escocia. España, a dos partidos del récord de Italia.

Los jugadores de España celebran un gol ante Bulgaria en Valladolid
Mundial 2026

Las cuentas de España para clasificarse para el Mundial 2026

El triunfo ante Bulgaria deja el billete para el Mundial casi encarrilado, pero aún quedan dos jornadas y esto es lo que necesita España para garantizar su clasificación.

Mikel Merino celebra el gol ante Bulgaria

España también golea a la colista Bulgaria gracias a un doblete de Merino: el Mundial 2026, a un paso (4-0)

Michael Schumacher en su última carrera en la Fórmula 1

Revelan nuevas noticias esperanzadoras sobre Michael Schumacher: "Tal vez se encuentra un poco mejor..."

Imagen de una media maratón en Londres en 2025

Muere un corredor tras desplomarse en la meta de una media maratón en Londres

Publicidad