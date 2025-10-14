La nueva ilusión de Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, podría convertirse en un disgusto: "Tenía tiempo para muchas personas..."

A finales de agosto se hizo pública la ruptura sentimental entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Apenas mes y medio después, ella ya habría encontrado a otra persona con la que ilusionarse.

"Ha ido todo muy rápido"

Guillermo, un empresario de Sevilla que ronda los 40 años y acaba de firmar el divorcio de su mujer, cuida de su cuerpo y "le gustan mucho las mujeres", informaba la periodista Lorena Vázquez.

La también periodista Gema López explicaba por qué motivos a Kiko Rivera no le gusta el camino que ha tomado la vida de su ex en los últimos meses, según habría sabido del entorno del hijo de Isabel Pantoja.

Cristóbal Soria, amigo de Kiko y colaborador habitual de 'Más Espejo Público' manifestaba que a él no le constan varias de las cosas que exponían Gema y Lorena: "A Kiko le molesta entre cero y cero".

¿Sabía Kiko algo de Guillermo?

Según Cristóbal su amigo no tenía conocimiento concreto de este tal Guillermo, pero "sí que ella había empezado a entrar y a salir".

Los periodistas han preguntado a la propia implicada por esa presunta nueva relación. Irene Rosales ni admitía ni desmentía la información y solo decía que "agosto ha dado para mucho", sonriendo.

Un aviso para Irene

Lorena Vázquez aprovechaba la sonrisa de Irene para advertir de lo que puede estar por venir: "A ver si va a dejar de sonreír pronto, cuando empiece a llegarle información sobre el tal Guillermo".

"Guillermo tenía tiempo para mucha gente, para muchas personas...", decía la periodista aludiendo a esa debilidad que tendría con las mujeres, insinuando que podría no ser la única en la vida del susodicho.

Insistía Lorena en mandar un aviso a Irene: "Cuidado, que no se implique mucho, que a lo mejor se lleva alguna sorpresa".

