“Hay que creer”: la lección que Isabel Forner aprende con un pleno en el ¿Dónde Están?

La periodista se mostraba desanimada con la prueba pero ha terminado dando la sorpresa al conseguir resolver el panel del equipo de Rosa.

Alberto Mendo
Publicado:

Isabel Forner ha hecho un programa espectacular en Pasapalabra. Ha ganado en La Pista y ha hecho pleno en el ¿Dónde Están?. ¡Poco más se puede pedir! “Mi pueblo y mi gente estarán orgullosos”, comentaba al comienzo de la tarde sobre lo que hizo en el anterior programa. ¡Y en éste se ha superado! Además, dejando un gran alegato: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”.

El alegato de Isabel Forner en Pasapalabra: “Qué suerte tenemos los que somos de pueblo”

El equipo azul ha afrontado la prueba con la presión del panel resuelto por Manu. Lo ha logrado de forma tan impecable, como en él es habitual, que Isabel ha afrontado la tarea con escepticismo en sus posibilidades. Se ha encontrado con palabras relacionadas con la película ‘El profesor chiflado’, de Eddie Murphy.

La colaboradora de Zapeando ha dejado entrever que nunca ha visto esta comedia, pero no le hacía falta para firmar un pleno tan espectacular que ni ella misma se lo creía. “Hay que creer”, le comentaba Roberto Leal. ¡Dale al play y compruébalo!

