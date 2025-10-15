La dura lucha de Mar Flores y Miguel Lago contra el bullying que sufrían sus hijos: "No encontré el apoyo del colegio"

El acoso escolar aumenta con la tecnología y las redes sociales y cada vez existen más casos de menores que se quitan la vida tras sufrir bullying en el colegio. El último de ellos, el de una niña de 14 años que se precipitó al vacío en Sevilla después de que su madre advirtiera al centro de los presuntos insultos a los que se enfrentaba su hija diariamente.

Ante la noticia, Miguel Lago ha estallado, exigiendo una ley más dura contra el acoso escolar y una mayor responsabilidad de los centros. Nuestro colaborador vivió en primera persona el bullying que sufría su hija en el colegio y, tras advertirlo en el centro, se encontró solo.

"La he cambiado de colegio", asegura, "mi familia ha pasado momentos muy complicados por culpa del acoso, es muy doloroso".

Como él, Mar Flores también tuvo que hacer frente al acoso que sufría su hijo mayor. "Hay muchos espacios en blanco en las leyes, yo no encontré el apoyo del colegio", confiesa la modelo, "lo terminé sacando del colegio".

Ambos piden dar visibilidad al acoso escolar y reclaman la responsabilidad de los centros. ¡Dale al play para escuchar la denuncia que han hecho en Y ahora Sonsoles!