¡Los de la Reina están de doble celebración!: Gabriel y Begoña se darán el sí quiero, mientras Pelayo será gobernador

Damián, Andrés, Marta y Pelayo estaban celebrando el nombramiento del último a Gobernador Civil. ¡Estaban haciendo un brindis todos!

Begoña y Gabriel han irrumpido en la sala, junto a María, visiblemente emocionados. Ambos han decidido comunicar a la familia, tras el brindis de Pelayo... ¡su gran noticia!

Begoña ha enseñado a todos el anillo de compromiso, y Damián se ha visto muy sorprendido. El que no tenía cara de muchos amigos era Andrés, a quien le ha molestado esta noticia.

"He aceptado casarme con Gabriel"; ha dicho la enfermera muy emocionada. Andrés le ha dado, entre dientes, la enhorabuena.

¿Qué va a pasar ahora?