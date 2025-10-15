Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 415

¡Los de la Reina están de doble celebración!: Gabriel y Begoña se darán el sí quiero, mientras Pelayo será gobernador

Mientras la familia celebraba el ascenso de Pelayo, Begoña y Gabriel han decidido comunicar su compromiso: ¡Andrés se ha quedado sin habla!

Begoña y Gabriel

Publicidad

Damián, Andrés, Marta y Pelayo estaban celebrando el nombramiento del último a Gobernador Civil. ¡Estaban haciendo un brindis todos!

Begoña y Gabriel han irrumpido en la sala, junto a María, visiblemente emocionados. Ambos han decidido comunicar a la familia, tras el brindis de Pelayo... ¡su gran noticia!

Begoña ha enseñado a todos el anillo de compromiso, y Damián se ha visto muy sorprendido. El que no tenía cara de muchos amigos era Andrés, a quien le ha molestado esta noticia.

"He aceptado casarme con Gabriel"; ha dicho la enfermera muy emocionada. Andrés le ha dado, entre dientes, la enhorabuena.

¿Qué va a pasar ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

Andrés de la Reina

Capítulo 415 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Andrés, sin palabras ante el compromiso de Begoña

Begoña y Gabriel

¡Los de la Reina están de doble celebración!: Gabriel y Begoña se darán el sí quiero, mientras Pelayo será gobernador

Begoña y Gabriel
Capítulo 415

"¡Te quiero y quiero casarme contigo!": Begoña acepta casarse con Gabriel

Marta
Capítulo 415

Marta coge fuerzas tras su viaje y vuelve más animada: "No volveré a abandonarme así"

Remedios
Capítulo 415

Gabriel visita a Remedios en prisión y vuelve a amenazarla: "Si habla, estará aquí encerrada toda su puñetera vida"

El abogado está muy enfadado por la visita de su primo a prisión, teme que Remedios le delate.

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial
Adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

Las hijas de la criada seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

En el marco del MIPCOM 2025 de Cannes, la prestigiosa consultora The WIT ha incluido a Las hijas de la criada en su exclusiva lista de ficciones internacionales más destacadas

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

Paula Prendes

“Estoy entregada al mundo de la interpretación”: el papel de Patricia reluce la faceta de actriz de Paula Prendes

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\Semana 13 de octubre\LUNES\EXTRA MIERCOLES

“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

Publicidad