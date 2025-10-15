Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores: "Parece mentira que, con las que lleva hechas, no vaya parando"

Remedios Sánchez estaba condenada a 144 años de prisión por asesinar a tres mujeres mayores, cuando durante su día de permiso penitenciario, se ha cobrado su cuarta víctima, una mujer de 91 años. En Y ahora Sonsoles hablamos con su prima hermana.

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores

Remedios Sánchez había cumplido 20 de los 144 años que le esperan en prisión por asesinar a tres mujeres mayores. Sin embargo, nadie esperaba que durante su día de permiso penitenciario, volviera a actuar.

La asesina en serie había conseguido un día fuera de prisión por buen comportamiento, pero fue detenida nada más volver a su celda, tras asesinar a una mujer de 91 años en su vivienda de La Coruña.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Lola, la prima hermana de Remedios Sánchez. Según nos cuenta, la familia está destrozada, aunque asegura que no quieren tener relación con ella. "Nadie la quiere, ninguno de los hermanos la quiere", advierte, "no la quieren los hijos".

La prima de Remedios condena los hechos y no puede creer que en tan solo un día de permiso, su prima haya vuelto a matar: "Es vergonzoso, parece mentira que con las que lleva hechas no vaya parando".

Ahora, el caso está bajo secreto de sumario y ella está acusada de otros dos delitos: allanamiento de morada y, de nuevo, asesinato.

