Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

La actriz ha sufrido los efectos de la menopausia antes de lo que se esperaba a raíz de un quiste en los ovarios. Hoy, nos cuenta cómo le ha cambiado la vida desde entonces.

Mónica Pont

Publicidad

Cada vez más mujeres hablan de la menopausia abiertamente, dejando a un lado el tabú que tradicionalmente venía acompañándola. Famosas como la actriz Mónica Pont han alzado la voz sobre los efectos y cambios que experimenta el cuerpo de la mujer durante esta etapa.

Pese a que todavía no esperaba experimentar los efectos menopausia, la actriz empezó a entrar en ella tras quitarse los ovarios. Fue entonces cuando, al tener dos quistes en los ovarios que le hicieron sufrir una premenopausia forzada, empezó a tratarse para combatir los efectos.

Desde entonces, el médico advirtió a Mónica Pont de que experimentaría todos los cambios que vienen de la mano de la menopausia: sudores, mal humor, insomnio, sequedad vaginal, falta de deseo…

"Yo pensé que iba a envejecer de repente y vivo de mi imagen", asegura, "pero me dijeron que una solución era que me hormonara para no notar cambios tan drásticos". Sin embargo, asegura que existen métodos alternativos a las hormonas, como las cremas que combaten la sequedad vaginal. ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Julián Contreras

Julián Contreras rompe su silencio tras estallar contra Lourdes Montes y Fran Rivera: "Yo no he iniciado nada"

María Jesús

María Jesús, la mujer más baja de España, mide 97 centímetros: "Todavía me veo obligada a pedir ayuda para muchas cosas"

Mónica Pont

Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

Mar Flores
Acoso escolar

La dura lucha de Mar Flores y Miguel Lago contra el bullying que sufrían sus hijos: "No encontré el apoyo del colegio"

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó al volver del colegio en Sevilla
Última hora

Conmoción en el entorno de la menor que se suicidó tras denunciar bullying: "El colegio tiene que tomar cartas en el asunto"

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores
Exclusiva

Hablamos con la familia de la asesina en serie de mujeres mayores: "Parece mentira que, con las que lleva hechas, no vaya parando"

Remedios Sánchez estaba condenada a 144 años de prisión por asesinar a tres mujeres mayores, cuando durante su día de permiso penitenciario, se ha cobrado su cuarta víctima, una mujer de 91 años. En Y ahora Sonsoles hablamos con su prima hermana.

Amaia Montero
Lo vemos

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, ¿con condiciones?: "Querría tener un control que igual a Pablo no le apetecía"

La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores confirmando el regreso de Amaia Montero al grupo. Una decisión que ha levantado ampollas en gran parte del público justo un año después de la polémica marcha de Leire Martínez y que viene acompañada de la salida de Pablo Benegas.

Irene Rosales

Gema López desvela cómo se conocieron Irene Rosales y Guillermo, y pruebas de la nueva ilusión de la ex de Kiko Rivera: "Igual que yo"

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Comida de la basura

Evitar el hambre a toda costa: "La carne viene putrefacta y así se la lleva la gente"

Publicidad