Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"

Cada vez más mujeres hablan de la menopausia abiertamente, dejando a un lado el tabú que tradicionalmente venía acompañándola. Famosas como la actriz Mónica Pont han alzado la voz sobre los efectos y cambios que experimenta el cuerpo de la mujer durante esta etapa.

Pese a que todavía no esperaba experimentar los efectos menopausia, la actriz empezó a entrar en ella tras quitarse los ovarios. Fue entonces cuando, al tener dos quistes en los ovarios que le hicieron sufrir una premenopausia forzada, empezó a tratarse para combatir los efectos.

Desde entonces, el médico advirtió a Mónica Pont de que experimentaría todos los cambios que vienen de la mano de la menopausia: sudores, mal humor, insomnio, sequedad vaginal, falta de deseo…

"Yo pensé que iba a envejecer de repente y vivo de mi imagen", asegura, "pero me dijeron que una solución era que me hormonara para no notar cambios tan drásticos". Sin embargo, asegura que existen métodos alternativos a las hormonas, como las cremas que combaten la sequedad vaginal. ¡Dale al play para escucharla!