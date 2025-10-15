Nos lo cuenta
Mónica Pont se sincera sobre los efectos de la menopausia: "Me dijeron que una solución era que me hormonara"
La actriz ha sufrido los efectos de la menopausia antes de lo que se esperaba a raíz de un quiste en los ovarios. Hoy, nos cuenta cómo le ha cambiado la vida desde entonces.
Cada vez más mujeres hablan de la menopausia abiertamente, dejando a un lado el tabú que tradicionalmente venía acompañándola. Famosas como la actriz Mónica Pont han alzado la voz sobre los efectos y cambios que experimenta el cuerpo de la mujer durante esta etapa.
Pese a que todavía no esperaba experimentar los efectos menopausia, la actriz empezó a entrar en ella tras quitarse los ovarios. Fue entonces cuando, al tener dos quistes en los ovarios que le hicieron sufrir una premenopausia forzada, empezó a tratarse para combatir los efectos.
Desde entonces, el médico advirtió a Mónica Pont de que experimentaría todos los cambios que vienen de la mano de la menopausia: sudores, mal humor, insomnio, sequedad vaginal, falta de deseo…
"Yo pensé que iba a envejecer de repente y vivo de mi imagen", asegura, "pero me dijeron que una solución era que me hormonara para no notar cambios tan drásticos". Sin embargo, asegura que existen métodos alternativos a las hormonas, como las cremas que combaten la sequedad vaginal. ¡Dale al play para escucharla!
