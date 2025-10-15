Irene Rosales, muy molesta con que se haya revelado la identidad de su novio y sus primeras fotos como pareja

Era a finales de agosto cuando se confirmaba la separación definitiva entre Kiko Rivera e Irene Rosales a través de una exclusiva de la revista Semana. Más tarde, ellos mismos lanzaban un comunicado afirmando esta información y a partir de ahí se empezó a especular con que la influencer podría estar ilusionada con otro chico.

Irene Rosales y Kiko Rivera | Europa Press

De hecho, pocos días antes de que el citado medio publicase la portada donde aseguraba que la relación entre Kiko e Irene estaba rota, se vio a la influencer cenando con un hombre del que ahora se conoce la identidad.

En su día ella lo negó diciendo que era un amigo pero ahora las portadas de Semana y Lecturas publicaban una serie de fotografías donde se ve a Irene y Guillermo, así se llama su nuevo novio, paseando acaramelados y besándose en plena calle.

La identidad del novio de Irene Rosales, revelada

Aunque se han querido mantener discretos en todo momento, finalmente los paparazzi pillaban a Irene y Guillermo en uno de sus momentos más íntimos.

En las imágenes publicadas por Lecturas se puede ver a la nueva pareja paseando por Cádiz, una cita en la que no escatimaron en besos ni gestos de cariño confirmando lo que se llevaba rumoreando un tiempo.

"Tenemos derecho a ser felices"

Tras hacerse pública su relación, las cámaras de Europa Press pillaban a Irene Rosales por la calle y le preguntaban sobre su nueva pareja, Guillermo.

"Es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo", comentaba.

Irene Rosales, enfadada tras revelarse la identidad de su novio | Europa Press

Sin embargo, Irene no podía ocultar su felicidad y su ilusión por esta nueva relación y despidiéndose de los reporteros decía: "Todo el mundo, hombre, todo el mundo tenemos derecho a ser felices y hacer la vida".