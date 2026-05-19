Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, dispuesto a todo para evitar el traslado de la fábrica a Marruecos
El De la Reina no piensa renunciar a su fábrica y va a luchar por ella hasta el final.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Nieves seguirá empeñada en descubir la identidad del novio de Mabel. ¿Decubrirá que es Salva?
Don Agustín aconsejará a Tasio denunciar a Carmen por abandono de hogar, tal vez así vuelva a su lado. Sin embargo, Andrés desaconsejará esa idea a su hermano ya que debe hacerse responsable de su error.
Además, Eduardo y Begoña compartirán confidencias: ella le hablará de su error al casarse con Gabriel y él de las iniciales de su navaja, una mujer a la que pidió esperar para poder viajar por el mundo.
En la Casita de los Montes, Fina sufrirá un ataque de ansiedad cuando le vengan a la mente momentos de la muerte de Santiago. La fotógrafa le dirá a a Marta no poder seguir más en esa casa.
Por su parte, Salva confesará a Tasio que sospechará de Álvaro al pensar que él podría estar detrás del robo de los camiones y Andrés le confirmará que a ese hombre siempre le interesaron las rutas de transporte.
Y Gabriel se enfrentará duramente a Antoine Brossard por querer trasladar la empresa a Marruecos y por otro parte, Damián organizarán una cena con Antoine Brossard para intentar convencerle y que no se tralade la fábrica fuera de España.
Además, el De la Reina intuirá que él está detrás del sabotaje de Gabriel y se lo echará en cara provocando una gran discuisón entre ambos. ¡Se viene capitulazo!
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