La madre de la niña agredida en Lleida carga contra la familia de la agresora: "Sabía todo lo que hacía su hija y le ha dado igual"

Una nueva agresión entre menores se suma al aumento del acoso escolar en nuestro país. Esta vez ha ocurrido en Lleida, donde varias niñas han apalizado auna menor de14 años y lo han grabado para difundirlo.

Ayer nuestro programa vivió un momento único. Verónica, la madre de una de las agresoras, alzaba la voz y denunciaba el acoso escolar, confesando que sentía "vergüenza ajena" al ver aquellas imágenes.

Hoy hemos hablado con la madre de la víctima. Fue ella precisamente quien hizo pública la agresión al ver el vídeo, que le rompió el corazón por completo. Esta carga directamente contra la madre de la agresora: "Ella sabía de estos vídeos y de todo lo que hacía su hija, pero le ha dado igual".

Por su parte, Verónica admitía que su hija había tenido muchos problemas de conducta, pero que Servicios Sociales no respondía ni tomaba medidas. "Fiscalía de Menores ya sabe lo que pasa con mi hija y no me hacen caso", advierte. Sin embargo, para la madre de la víctima estas justificaciones no son suficientes.

"¿Por qué no me buscó desde el principio? ¿Por qué esperó a que saliera el vídeo?", pregunta la madre de la niña agredida. Una mujer que denuncia la ineficacia de los centros escolares y el acoso en los centros, que ha terminado convirtiendo a su hija en una víctima.

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