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Vecinos de El Ejido (Almería), conmocionados ante un tiroteo mortal: "Yo sabía que él no estaba bien, pero no me esperaba esto"

La rabia que sentía hacia su padrastro ha llevado a un joven de 25 años a matarle a él y a su madre, no sin antes herir a otras cuatro personas, entre ellas su bebé de siete meses.

Vecinos El Ejido

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Un joven de 25 años de El Ejido (Almería) ha sido detenido por matar a su padrastro y a su madre y herir gravemente a tiros a su hijo de siete meses y a otros tres vecinos. La investigación apunta a un conflicto previo con su padrastro como posible móvil del crimen.

Entre las personas que resultaron heridas antes de darse a la fuga hay un bebé de dos años y un hombre de 60 que está ingresado en estado muy grave. Una huida tras la que él mismo se entregaba a la policía.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y apuntan a un problema de salud mental del individuo. Un incidente que ha conmocionado por completo a los vecinos de El Ejido.

"Yo sabía que él no estaba bien de la cabeza, pero no me esperaba esto", advierte una vecina de la zona. Esta era conocedora de los problemas de salud mental del joven, pero confiesa que la familia nunca dio problemas.

Según nos cuenta esta vecina, cuando escuchó los disparos, pensó que eran petardos. "No le hice caso", señala. Sin embargo, hoy aquellos disparos no se borran de la memoria de los vecinos.

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