Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al hijo de Asdrúbal, el exmarido de Bibiana Fernández

Bibiana Fernández y Asdrúbal fueron una de las parejas más mediáticas del corazón. Sin embargo, tras su ruptura, el modelo cubano decidió apartarse de los focos y llevar una vida más discreta de la que apenas hemos sabido nada.

Hace 26 años la pareja se daba el "sí, quiero", forjando un romance marcado por la pasión y los excesos. Sin embargo, ese matrimonio duraba apenas tres años, dando paso a una amistad, pero borrando a Asdrúbal del panorama mediático.

Desde entonces, Asdrúbal comenzó una nueva vida junto a otra mujer y formó una familia al margen de Bibiana. Una vida en la que también coqueteó con las drogas, el alcohol y los problemas con la justicia.

Hoy, recibimos a su hijo, Anyelo Asdrúbal, que nos cuenta cómo es la vida actual del exmarido de Bibiana Fernández. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!