A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al hijo de Asdrúbal, el exmarido de Bibiana Fernández
Tras separarse de Bibiana Fernández, Asdrúbal desapareció del foco mediático. Hoy, recibimos a su hijo, que nos cuenta cómo es la nueva vida de Asdrúbal, que atravesó una época oscura marcada por las adicciones y los problemas con la justicia.
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Bibiana Fernández y Asdrúbal fueron una de las parejas más mediáticas del corazón. Sin embargo, tras su ruptura, el modelo cubano decidió apartarse de los focos y llevar una vida más discreta de la que apenas hemos sabido nada.
Hace 26 años la pareja se daba el "sí, quiero", forjando un romance marcado por la pasión y los excesos. Sin embargo, ese matrimonio duraba apenas tres años, dando paso a una amistad, pero borrando a Asdrúbal del panorama mediático.
Desde entonces, Asdrúbal comenzó una nueva vida junto a otra mujer y formó una familia al margen de Bibiana. Una vida en la que también coqueteó con las drogas, el alcohol y los problemas con la justicia.
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Hoy, recibimos a su hijo, Anyelo Asdrúbal, que nos cuenta cómo es la vida actual del exmarido de Bibiana Fernández. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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