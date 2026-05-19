David pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con 5.050 eurazos

Con 425 euros acumulados en su atril y el Gran Premio valorado en mil euros, David se ha pensado mucho si seguir jugando para llegar al gajo dorado o dejarlo como está.

Sus compañeras de atril le han insistido, al igual que el público de La ruleta, para que intentase llegar al bote porque ha demostrado que “tiene muy buena puntería”.

“Mi padre me ha enseñado siempre que la avaricia rompe el saco”, así ha sentenciado David una decisión muy meditada y con un final estupendo. Pasa a jugar la Gran Final con 5.050 eurazos que ya son suyos.

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