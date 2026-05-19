Pobreza farmacéutica: Marta es incapaz de costearse las medicinas para su enfermedad sin ayuda de su familia

La realidad de Marta refleja las dificultades de muchas personas con enfermedades crónicas para costear sus tratamientos, lo que es conocido como pobreza farmacéutica. Esta zaragozana de 48 años sufre fibromialgia y necesita varios medicamentos diarios para sobrellevar el dolor, pero el elevado precio de algunos de ellos la obliga a ajustar las dosis para que duren más tiempo o a pedir ayuda para costeárselos.

La enfermedad obligó a Marta a dejar de trabajar, por lo que los ingresos familiares provienen enteramente del sueldo de su marido. Su sueldo se destina en gran parte a la hipoteca y a los gastos básicos, pero cada mes deben reservar 200 euros para la farmacia, un esfuerzo económico que en ocasiones solo pueden asumir gracias al apoyo de familiares cercanos.

"Me la pauta la Seguridad Social, pero no me la paga", asegura Marta, "muchos familiares arriman el hombro, como mi suegro, mi madre, mi hermano..."

La imposibilidad de acceder con normalidad a ciertos fármacos tiene consecuencias directas en su salud. Marta reconoce que ha tenido que aplazar tratamientos o recurrir a opciones más baratas, aunque sean menos eficaces, para mantener una mínima calidad de vida.

Como Marta, miles de españoles viven un verdadero calvario para poder costearse los tratamientos que le permitan tener calidad de vida. Una realidad cada vez más extendida.

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