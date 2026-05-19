"Me iría de fiesta con todas": Arturo Valls desvela cuáles son sus máscaras favoritas de Mask Singer

Arturo Valls se lo pasa en grande cada semana en el plató, pero parece que el cuerpo le pide llevarse el show fuera de la televisión. El presentador ha confesado cuáles son sus máscaras favoritas y, sobre todo, qué divertidos planes haría con cada una de ellas si no llevaran el disfraz puesto.

Para empezar el día con buen pie, Arturo lo tiene claro: se iría de compras con Chihuahua. Al presentador le encanta el estilo y está convencido de que esta máscara tiene el mejor ojo de la edición para renovar el armario.

Cuando llegue el momento de desconectar, el presentador prefiere cruzar el charco. Ha asegurado que se marcharía de vacaciones con Loro, el compañero ideal para perderse en cualquier playa paradisíaca y pasar horas charlando.

Eso sí, a la hora de quemar la noche, Arturo no puede elegir a una sola: ha confesado que se iría de fiesta con todas las máscaras. El presentador sabe que este año el casting tiene un ritmo espectacular y no piensa dejar a nadie fuera de la pista de baile. ¡Increíble!