Ángel Víctor Torres, contra Ayuso por el caso de Hortaleza: "¿Por qué de las casi 300 violaciones en Madrid no ha habido antes un tweet?"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha concedido una entrevista a Espejo Público donde ha expresado su opinión, entre otros asuntos, respecto a la situación que se está viviendo tras la violación a una joven de 17 años por parte, presuntamente, de un menor no acompañado del centro de menores de Hortaleza.

El mena llegó desde el País Vasco y fue detenido por las autoridades madrileñas. El menor contaba con hasta seis denuncias y se encontraba en un centro abierto. El ministro ha condenado cualquier tipo de violación, y subraya que son las Comunidades Autónomas quién tiene la competencia para "estudiar" que un menor "sea vulnerable".

Señala a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de haberse pronunciado solamente en una única violación de las casi 300 registradas en la capital durante este año. "No se puede diferenciar a quien comete un acto tan vil como una violación por dónde nace", subraya

El ministro canario, apunta a que son datos: "¿Por qué si han habido cerca de 300 violaciones en esa ciudad de Madrid no ha habido antes un tweet?". Asegura que este tipo de mensajes no ayudan en el momento en el que se encuentra el país, "un proceso solidario justo".

Sobre la situación en la que se encuentra el menor, un centro con libertad para salir aún teniendo seis denuncias previas, el Torres manifiesta que las personas que hayan dictado ese auto deberán tener "responsabilidades que tendrán que dirimirse". Además, de la agresión a dos menores no acompañados, que no tienen nada que ver con el caso de Hortaleza, por parte de encapuchados, se trata de un acto "denunciable". Y hace un llamado a la sociedad atenuando que "no se puede pagar justo por pecadores".

Condonación deuda

Por otro lado, ha reaccionado a las palabras de Carolina España, ministra de Economía y Hacienda de Andalucía, que afirmaban que Canarias no iban a poder usar esos intereses para política social. Aunque manifiesta que "el Gobierno de España ha establecido mecanismo para poder usar el superávit para gastos ", como ya hicieron en la pandemia.

Del mismo modo, sobre la condonación de la deuda, ha puesto sobre la mesa que la que presentó el martes María Jesús Montero "es mucho mejor para Andalucía" que la que pidió su presidente Juanma Moreno.

Puigdemont

También ha respondido a las palabras de Page sobre Salvador Illa y Puigdemont, de quien cree que el castellano manchego "está minimizando la capacidad y liderazgo de un excelentísimo presidente". En cuánto a Puigdemont, asegura que "indudablemente no es" un prófugo de la justicia, y ha echado la vista atrás al 2017, cuando "había un enfrentamiento" entre España y Cataluña, "pero ahora hay mucha mejor convivencia".

Además cree que "este país está mucho más conjuntado" y sobre una posible foto entre Pedro Sánchez y Puigdemont en Moncloa alega que si los jueces deciden "que esto es constitucional, no hay ningún reparo en que se puedan reunir representantes políticos".

Informes UCO

En febrero de este año, el juez del caso Koldo, solicitó a Víctor de Aldama que presentara pruebas contra el ministro canario. Sin embargo, este asegura que tuvo que "desmentirlo públicamente". "Hay que demostrar con pruebas las acusaciones y no defender la inocencia de uno".

Además, señala que lo que más le "preocupa es la difamación, la calumnia y que la oposición después de desmentirlo que lo siguieran manteniendo".

Cáncer

A finales de marzo, Víctor Torres anunció que había sido diagnosticado de cáncer. Asegura que tras las pruebas realizadas el viernes se encuentra en los "parámetros no peligrosos". La extirpación a la que se sometió fue "importante", así mismo anima a todos a luchar contra las enfermedades instando en la prevención y acudir a los especialistas.

Ryanair

El recorte de plazas en aeropuertos regionales anunciado por la compañía aérea Ryanair también incluye a las Islas Canarias. El ministro "espera que no se de" pero señala "que están en proceso de negociación" y desde el Gobierno de España esperan que las conectividades se mantengan.

