NORMA PARA LOS VEHÍCULOS EN EL CENTRO

Ángel Garrido ya ha anunciando que va a interponer dos recursos contra la iniciativa del Ayuntamiento 'Madrid central'. Defienden que no se garantiza el objetivo perseguido de mejorar la calidad del aire y que va a generar muchos problemas de movilidad en la ciudad porque no se ha hecho un estudio previo. "Se perciben insuficiencias en la memoria de impacto normativo", afirma. Además, argumenta que el Ayuntamiento no ha analizado el coste de la norma para el ciudadano en la medida en que éste tiene que usar y pagar otros medios alternativos a su vehículo o comprar uno nuevo que cumpla los nuevos requisitos, aunque lo necesitara para su trabajo".