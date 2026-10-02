¡Compañerismo en estado puro!: María ayuda a Pablo a que gane su primera ola

La suerte no ha querido acompañar a Patri cuando, con 225€, ha caído en la quiebra. Pablo, que veía el panel muy avanzado, se ha dispuesto a tirar de la ruleta con el ánimo de sumar tanto dinero como fuera posible al marcador antes de resolverlo.

Poco a poco, ha logrado aumentar su bote personal. Con tres tiradas, el concursante ha llegado a los 400€; momento en el que las dudas han empezado a invadirlo. “¿Resuelvo?”, ha consultado con el público y su compañera María ha sido la primera en aconsejarle: “¡100 más para una ola!”

“Apunta”, le ha insistido, mientras lo guiaba en la ruleta: “Lo estás haciendo muy bien”. Finalmente, se ha sentido con la confianza suficiente y, respaldado por María, ha lanzado una última vez para alcanzar los 550€. ¡Una ola bien merecida!

¿Quieres volver a ver este panel tan fraternal? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.