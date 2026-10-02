Mejores momentos | 2 de octubre
“Si lo consigues, eres capitán general”: Pablo lucha contra lo imposible con el gajo Exprés
Pablo se ha propuesto superar un panel exprés con prácticamente ninguna consonante destapada, regalando una de las contrarrelojes más emocionantes en la historia del programa.
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Pablo se ha encontrado de frente con el Panel Tú Eliges y ha apostado por una “falsa definición”. Así, el concursante se enfrentaba a la pantalla de Brian completamente en blanco con una única pista: “Error”.
En su primer lanzamiento, Pablo ha conseguido el primer gajo del Gran Premio tras desvelar una sola R. En la segunda tirada, ha ido a parar al gajo exprés, destapando dos T. Jorge Fernández daba por hecho que, a estas alturas, iba a seguir jugando; sin embargo, el concursante ha querido arriesgar e ir a por todas.
“Si lo consigues, eres capitán general”, le ha retado el presentador. Letra a letra, Pablo ha ido sumando dinero, elevando la tensión en el plató. A falta de tres segundos, cuando todo parecía perdido, ha lanzado la respuesta y, haciendo honor a la pista, ha fallado por un diminuto error. ¡Por muy poco!
María ha aprovechado este fallo y, en unas pocas tiradas, ha conseguido sumar 325€ para resolver el panel correctamente. ¡Vuelve a ver este gran panel dando play al vídeo de arriba!
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