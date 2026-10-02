“Si lo consigues, eres capitán general”: Pablo lucha contra lo imposible con el gajo Exprés

Pablo se ha encontrado de frente con el Panel Tú Eliges y ha apostado por una “falsa definición”. Así, el concursante se enfrentaba a la pantalla de Brian completamente en blanco con una única pista: “Error”.

En su primer lanzamiento, Pablo ha conseguido el primer gajo del Gran Premio tras desvelar una sola R. En la segunda tirada, ha ido a parar al gajo exprés, destapando dos T. Jorge Fernández daba por hecho que, a estas alturas, iba a seguir jugando; sin embargo, el concursante ha querido arriesgar e ir a por todas.

“Si lo consigues, eres capitán general”, le ha retado el presentador. Letra a letra, Pablo ha ido sumando dinero, elevando la tensión en el plató. A falta de tres segundos, cuando todo parecía perdido, ha lanzado la respuesta y, haciendo honor a la pista, ha fallado por un diminuto error. ¡Por muy poco!

María ha aprovechado este fallo y, en unas pocas tiradas, ha conseguido sumar 325€ para resolver el panel correctamente. ¡Vuelve a ver este gran panel dando play al vídeo de arriba!