Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Si el Parlamento no oye al pueblo, paralizaremos todo"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha defendido la movilización ciudadana contra la especulación inmobiliaria y ha cargado contra los partidos que, a su juicio, no están dando respuesta a la crisis de vivienda: "Si el Parlamento no oye al pueblo, paralizaremos todo", ha advertido mientras se preparaban para la marcha de Sol al Congreso donde se votan los decretos y en la que también ha llamado a continuar las protestas y a organizar una huelga general.

Del Río ha cuestionado que los diputados puedan votar en contra de medidas que, según ha señalado, cuentan con un amplio respaldo social. "No se puede tolerar en una democracia que el Parlamento elija en contra de los intereses de la mayoría social", ha afirmado. "Queremos estabilidad para las familias, queremos poder llegar a fin de mes", concluye

La portavoz también ha destacado la convocatoria de nuevas movilizaciones. "Esta tarde hay un acto político muy importante en esta plaza y mañana hay manifestaciones en 50 ciudades del Estado", ha explicado. El objetivo, ha añadido, es avanzar hacia una huelga general: "Si el Parlamento no oye al pueblo, paralizaremos todo".

Críticas al PP y al PSOE

Del Río ha dirigido buena parte de sus críticas al Partido Popular, al que ha responsabilizado de decisiones que, en su opinión, contribuyeron a agravar la crisis de vivienda: "El Partido Popular es uno de los principales culpables de esta crisis, porque dejaron entrar a los fondos buitre en 2013 de la mano de Ana Botella", ha afirmado. También ha cuestionado las políticas fiscales y de vivienda pública aplicadas durante ese periodo y ha recordado que entonces los contratos de alquiler tenían una duración mínima inferior a la actual.

"Por lo tanto, creo que el Partido Popular será uno de los duramente castigados", ha señalado. También ha criticado al Partido Socialista por considerar insuficientes sus medidas en materia de vivienda. "No está haciendo nada útil y, si no lo hubiéramos dado con una vara desde hace ocho días, no hubiera sacado nada", ha afirmado, en referencia a las movilizaciones.

"Esto va a afectar mucho a los principales partidos de Estado, porque son los que nos han dejado en manos del rentismo", ha concluido. Durante la entrevista, la analista política Pilar Losantos ha intervenido para plantear una cuestión sobre los efectos que podrían tener las medidas reclamadas por el Sindicato de Inquilinas sobre quienes busquen una vivienda en alquiler en el futuro.

"¿Qué pasa con todos esos inquilinos que, a partir de ahora, si estos decretos se aprobaran, no van a poder acceder a un contrato de alquiler, a menos que tengan un poder adquisitivo elevadísimo?", ha preguntado Losantos.

Losantos ha planteado qué incentivos tendrían los propietarios para alquilar sus viviendas a personas con ingresos medios si las condiciones para resolver el contrato en caso de impago fueran "completamente o prácticamente imposibles". "¿Qué pasa con los inquilinos futuros? ¿No tienen derechos tampoco?", ha preguntado.

Del Río ha respondido devolviendo la pregunta: "¿Cómo me puedes estar diciendo tú misma que los precios de los alquileres son impagables por la población de este país y que están abocados al impago?".

La portavoz ha defendido que el objetivo de las reivindicaciones es garantizar el acceso a la vivienda. "Si lo que estamos diciendo es que nos dejen vivir, que nos dejen vivir en paz", ha afirmado.

Del desahucio a la rescisión del contrato

La portavoz ha insistido en que la problemática de la vivienda no se limita a los desahucios. A su juicio, la finalización de los contratos de alquiler constituye otro de los principales motivos de inseguridad para los inquilinos: "La gente está a favor de parar los desahucios y la gente está a favor de otra cosa mucho más importante, de parar la rescisión de contrato", ha afirmado.

Según Del Río, el problema comienza antes del desahucio, cuando el inquilino recibe la comunicación de que su contrato termina. "Vivimos con miedo el puro fax de que se nos acaba el contrato, solo porque un especulador le apetece poner un piso turístico o ganar el doble", ha señalado.

La portavoz ha defendido finalmente que la capacidad de movilización debe construirse desde los barrios y otros espacios cotidianos. "Nosotras sabemos que el poder se construye en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros de salud, en los centros educativos", ha afirmado.

Y ha situado ahí el siguiente objetivo del movimiento: "Para organizar una huelga general, tenemos que ir a cada barrio de Madrid. No hace falta estar aquí".

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