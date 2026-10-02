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El bonito detalle de Patri con Jorge Fernández: “Lo que tiene que ver con Mika me hace terrible ilusión”

Patri ha querido tener un bonito detalle con Jorge Fernández y el presentador se lo ha agradecido enormemente, confirmando la “ilusión” que le hacía recibirlo.

El bonito detalle de Patri con Jorge Fernández

El bonito detalle de Patri con Jorge Fernández: “Lo que tiene que ver con Mika me hace terrible ilusión”

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Borja Tamayo
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Patri ha visitado La ruleta de la suerte desde Salamanca y, como creadora de contenido y experta en marketing, ha querido traer uno de sus últimas creaciones al plató de Jorge Fernández. No sin antes explicar lo emocionada que está por dar la bienvenida en dos meses a su nueva perrita.

En esta misma línea, la concursante acaba de publicar un pequeño libro para dueños de perros. Antes incluso de que el presentador pudiera pedirle echar un ojo al libro en cuestión, Patri se lo ha entregado a modo de regalo. “¡Qué bien!”, ha expresado Jorge: “Creía que era para enseñarlo y te iba a decir que luego me dejaras echarle un vistazo”.

Y es que Jorge Fernández es un dueño orgulloso de su pastora australiana Mika, de quien suele presumir en redes sociales. Así, el presentador ha comentado lo feliz que le pone este bonito detalle: “Todo lo que tiene que ver con Mika me hace terrible ilusión”.

¿Te has perdido este momentazo? Puedes verlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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