Jorge Díaz, expiloto, sobre los cuatro minutos que estuvo clínicamente muerto: "Supe que eso era la muerte"

"O gano o me mato"

Jorge Díaz recordó el accidente que sufrió en la última vuelta de una carrera en 2007: un traumatismo craneoencefálico severo que le dejó inconsciente en el asfalto.

Antes de la carrera le había dicho a su madre: "Hoy o gano o me mato".

De camino al hospital en ambulancia, empezó a convulsionar: "Llega un momento de lucidez extrema y de consciencia (...) una calma extrema, una calma que no he vuelto a tener en mi vida. Supe en ese momento que eso era la muerte. Lo que no sabía es que eso era la vida".

Fuera del cuerpo

Díaz describió con detalle la experiencia: "Salgo del cuerpo y ya veo toda la situación. Veo a mi madre enfrente desde una situación más elevada (...) el dolor físico y el dolor emocional desaparecen por completo. La sensación de luminosidad es indescriptible porque no es cegadora".

Después de cuatro minutos clínicos, sintió que debía volver: "Siento como una succión, como un tirón, y sé que es el momento de volver, contra mi voluntad".

Tardó años en contarlo públicamente: "Pensé que a nadie le iba a importar", hasta que una doctora oncóloga le animó a compartirlo con pacientes terminales.