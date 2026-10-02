Joseba Arguiñano prepara con Pepa Romero un sabroso pad thai de langostinos: “Como si estuviera en Tailandia”

El pad thai es una auténtica delicia que ya no sabe de fronteras. Joseba Arguiñano ha recibido en su cocina a la periodista Pepa Romero para demostrar que no hace falta viajar miles de kilómetros en avión para sentirse como en Tailandia: a través de los fogones también se hace turismo. ¿Te interesa esta receta? ¡Toma nota!

Ingredientes (2 p.)

150 g de fideos o noodles de arroz

8 langostinos cocidos

100 g de tofu duro

1 diente de ajo

1 trozo de jengibre (20-35 g aprox.)

4 ajos tiernos

100 g de brotes de soja frescos

50 g de anacardos tostados

1 cucharada de miel

35 ml de salsa de soja

3 cucharadas de salsa o pasta de tamarindo

30-40 ml de aceite de coco

aceite de sésamo

sal

4-5 hojas de cebollino

15-20 hojas de cilantro

1 lima para acompañar

perejil para decorar

Elaboración

Mezcla la salsa de soja y la miel en un bol. Corta el tofu en dados pequeños, introdúcelos en el bol y deja macerar durante 20 minutos aproximadamente.

Pela los langostinos y reserva las cabezas.

Calienta en un wok el aceite de coco y 2 cucharadas de aceite de sésamo. Introduce las cabezas y aplástalas con una cuchara o un machacapatatas para que suelten el coral y todos los jugos.

Retira las cabezas y descártalas. Pela y pica el ajo, pela y ralla el jengibre. Introduce todo en el wok y deja pochar a fuego suave. Trocea los ajos tiernos, agrégalos y sigue cocinando hasta que estén al dente.

Añade el tamarindo y cubre con un vaso de agua (unos 200 ml). Mezcla bien. Incorpora los fideos y cocínalos durante el tiempo que indique el fabricante.

Agrega los brotes de soja y vuelve a mezclar.

En una sartén aparte, calienta una cucharada de aceite de sésamo, incorpora el tofu con el jugo del macerado y cocínalo a fuego medio. Cuando coja color pásalo al wok.

Saltea los langostinos brevemente en la misma sartén y júntalos con el resto.

Pica finamente el cilantro y el cebollino e introdúcelos. Pica los anacardos y agrégalos. Para terminar, vierte un par de cucharadas de aceite de sésamo y dale un meneo al wok para que se integren bien todos los sabores.

Reparte el pad thai de langostinos en 2 platos hondos. Acompaña con un trozo de lima para exprimirla en el momento de comer. Decora con una hoja de perejil.

Consejo

Si no tienes wok, puedes conseguir un pad thai exquisito utilizando una sartén grande y profunda o una sartén antiadherente amplia.

Consejo

Si quieres darle un toque picante, puedes añadir al final una pizca de chile en polvo.