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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes de las reacciones a la votación de los decretos de vivienda

Hoy se decide si finalmente se aprueban o no los dos decretos propuestos por el PSOE y Sumar que pretenden atajar la crisis de la vivienda. Una decisión que marcará el futuro del país y que será determinante para decidir hasta cuándo se alarga la acampada de la Puerta del Sol.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tarde del 2 de octubre será clave para la política de nuestro país. En apenas unas horas, se decide si se aprueban o no los dos decretos propuestos en el Consejo de Ministros relativos a la crisis de vivienda.

Los decretos incluyen medidas que pretenden evitar desahucios, poner límites a los fondos buitre o fomentar los contratos de alquiler indefinidos. Unas medidas que deben ser votadas en el Congreso.

Aparentemente Junts votará en contra de los decretos, tumbándolos. Una decisión de la que está especialmente pendiente la capital, que ha salido a las calles para protestar. ¡No te pierdas las reacciones a la votación y la última hora, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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