A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes de las reacciones a la votación de los decretos de vivienda
Hoy se decide si finalmente se aprueban o no los dos decretos propuestos por el PSOE y Sumar que pretenden atajar la crisis de la vivienda. Una decisión que marcará el futuro del país y que será determinante para decidir hasta cuándo se alarga la acampada de la Puerta del Sol.
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La tarde del 2 de octubre será clave para la política de nuestro país. En apenas unas horas, se decide si se aprueban o no los dos decretos propuestos en el Consejo de Ministros relativos a la crisis de vivienda.
Los decretos incluyen medidas que pretenden evitar desahucios, poner límites a los fondos buitre o fomentar los contratos de alquiler indefinidos. Unas medidas que deben ser votadas en el Congreso.
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Aparentemente Junts votará en contra de los decretos, tumbándolos. Una decisión de la que está especialmente pendiente la capital, que ha salido a las calles para protestar. ¡No te pierdas las reacciones a la votación y la última hora, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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