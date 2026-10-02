Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes de las reacciones a la votación de los decretos de vivienda

La tarde del 2 de octubre será clave para la política de nuestro país. En apenas unas horas, se decide si se aprueban o no los dos decretos propuestos en el Consejo de Ministros relativos a la crisis de vivienda.

Los decretos incluyen medidas que pretenden evitar desahucios, poner límites a los fondos buitre o fomentar los contratos de alquiler indefinidos. Unas medidas que deben ser votadas en el Congreso.

Aparentemente Junts votará en contra de los decretos, tumbándolos. Una decisión de la que está especialmente pendiente la capital, que ha salido a las calles para protestar. ¡No te pierdas las reacciones a la votación y la última hora, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!