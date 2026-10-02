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¿Cómo rallar jengibre?: Joseba Arguiñano da las claves a Pepa Romero para conseguir el resultado perfecto

El jengibre recién rallado es una auténtica delicia y, por eso, Joseba Arguiñano ha querido enseñar a Pepa Romero la técnica perfecta para obtener el resultado ideal. ¡Apúntala!

Joseba Arguiñano y Pepa Romero

¿Cómo rallar jengibre?: Joseba Arguiñano da las claves a Pepa Romero para conseguir el resultado perfecto

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Borja Tamayo
Publicado:

La receta de pad thai con langostinos que Joseba Arguiñano y Pepa Romero han preparado no sería lo mismo sin el toque mágico de jengibre. Ahora bien, en lugar de utilizar el producto ya envasado y en polvo, el chef ha apostado por rallar una pieza entera y así sacar el mayor partido posible a su sabor.

Para ello, Joseba ha enseñado a su invitada cómo hacerlo para que salga perfecto. El primer paso es tomar una cuchara, dar la vuelta al jengibre y, poco a poco, ir quitando la piel. Una vez se ha eliminado “un buen trozo de piel”, toca utilizar el rallador para obtener el jengibre lo más fino posible.

Como bien han demostrado, cuesta muy poco hacerlo y el toque del jengibre en un plato con tanta personalidad como el pad thai es imprescindible. Por lo que nada como dar play al vídeo de arriba para ver con todo lujo de detalle cómo rallar el jengibre como un auténtico profesional de la cocina.

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