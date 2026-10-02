VÍDEO: La indignación de los manifestantes de Barcelona ante el 'no' de Junts a los decretos de vivienda: "Vergüenza"

Al grito de "vergüenza" hacia Junts han recibido los manifestantes de Barcelona la negativa a los decretos por parte de la formación independentista. La indignación de los que permanecen acampados crece por momentos.

Pedro Sánchez no estará en el pleno, acudirá solo para votar. El revés que Junts asesta al Gobierno deja la legislatura al borde del abismo. PSOE y Sumar tenían prisa por aprobar los decretos Maricarmen. Del Consejo de Ministros a un pleno extraordinario en tan solo tres días. Si el objetivo era dar estabilidad a caseros e inquilinos, el resultado ha sido el opuesto. Van a ser los decretos más efímeros.

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