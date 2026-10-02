Los ceutíes se sienten eclipsados por el caso Maricarmen y piden elecciones: "A ver si no se va a hurtadillas como buena rata que es"

La crisis migratoria en Ceuta sigue latente y, en el contexto de la polémica por la vivienda que afecta al país desde hace una semana, muchos vecinos de la ciudad autónoma aseguran sentirse indignados por el "abandono" que, según denuncian, han sufrido durante este tiempo. Consideran que el caso de Maricarmen y todo lo que ha desencadenado ha terminado eclipsando su situación.

En el programa hemos podido hablar con Fani, una de las ceutíes que comparte este sentimiento. "En Ceuta hay 85.000 Maricármenes que vamos a ser desahuciados de nuestra propia ciudad", sostenía mientras reclamaba respuestas al Gobierno. Fani asegura que en Ceuta llevan 63 días esperando un decreto que no llega. "Nadie nos ayuda, nadie nos nombra y ahora sale el Gobierno a apoyar a Maricarmen", decía, al tiempo que reconocía sentirse "olvidada, abandonada y opacada".

"Desahuciad del Gobierno a ese señor"

En sus declaraciones también ha cargado contra el Ejecutivo, del que ha negado que sea socialista. "Esto no es socialismo, es sanchismo y tiene que acabar", manifestaba. Sobre la posibilidad de que se celebren elecciones el próximo 29 de noviembre, añadía: "A los que me preguntan cómo pueden ayudar a Ceuta es desahuciando del Gobierno a ese señor".

"Aquí no se puede vivir, nos tienen hundidos. Te sientes una extraña en tu propia ciudad, estamos secuestrados", explicaba para describir la situación que, según asegura, atraviesan los vecinos de Ceuta.

Fani reclamaba el decreto que, según estaba previsto, iba a aprobarse este martes para agilizar la devolución de migrantes a Marruecos. La vecina de Ceuta asegura que no solo ha trasladado esta petición ante las cámaras, sino también directamente a los miembros del mando único, con quienes se había reunido para reclamar que no se olviden de la situación de la ciudad. "Me dijeron que la semana que viene", ha revelado sobre la respuesta que recibió.

"Prefiero que Pedro Sánchez esté preso"

Otra de las vecinas de Ceuta con las que ha conectado 'Espejo Público' también se ha mostrado a favor de una convocatoria anticipada de elecciones. "A ver si no se inventa nada para que esto se atrase, porque es de los que va a hurtadillas como buena rata que es", ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno. La mujer no solo ha pedido su salida del Ejecutivo, sino que ha asegurado que "se merece" ingresar en prisión: "Yo no me conformo con que salga, prefiero que esté preso".

Esta segunda vecina ha coincidido con Fani en denunciar una situación de abandono y ha considerado que el debate sobre la vivienda es "una cortina de humo" para olvidar a Ceuta. "Esta dictadura tenemos que acabarla sea como sea", ha concluido, volviendo a utilizar el término "sanchismo".

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