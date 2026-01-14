Antena3
El niño que secuestró y torturó a su amigo, amenazó de muerte a los vecinos: "La madres es muy conflictiva"

En Los Barrios (Cádiz), la madre y el niño -supuesto agresor- son conocidos por conflictivos. Los vecinos aseguran fuera de cámara que dejaría a los hijos solos durante varios días. Servicios Sociales estaría evaluando retirar la custodia a los padres.

Niño secuestrado y torturado

Andrés Pantoja
Publicado:

El caso del secuestro y torturas de un niño de 11 años por parte de otro de 12, supuestamente, ha causado conmoción por su extrema violencia. En teoría eran amigos desde hacía cuatro cursos.

La Guardia Civil ha localizado a la madre y al menor y presunto agresor, que ya contarían con los servicios de un abogado de cara a las consecuencias que pudieran tener las acciones del niño, de confirmarse ciertas. Cabe recordar que el niño que regresó a su casa con heridas y quemaduras por todo el cuerpo ha sido quien ha culpado al otro menor de las lesiones, en un testimonio que dejaba 'en shock' a sus padres: "Tiene quemaduras y marcas de cuchillo por todo su cuerpo".

Una familia problemática

La periodista de Antena 3 Estefanía Ruiz informaba desde la puerta del domicilio donde se han refugiado madre e hijo, ubicada en Los Barrios, Cádiz, municipio donde han ocurrido los hechos. También ha podido hablar con varios vecinos, que prefieren quedar fuera de cámara. Mientras que hablan bien de los abuelos de la familia, conocidos y bien considerados en la localidad, todo cambia cuando se refieren a la madre del presunto agresor y dicen que es "muy conflictiva, nadie quiera hablar de ella a cámara y tampoco del menor".

"Con tan solo doce añitos, por cualquier problema insignificante con algún vecino en el barrio, se atrevía a amenazar de muerte", aseguraba la periodista que habían compartido con ella los vecinos.

¿Padres ausentes?

Por los testimonio de los vecinos se sabría que el padre de quien presuntamente actuó con una crueldad estremecedora en un ser humano, aún más insólita para un niño de su edad contra su amigo, se encontraría actualmente en Marruecos. Sin embargo de lo más sorprendente que aseguraban es que "era habitual que esta mujer dejara solos a los cuatro hijos que tiene, fines de semana enteros, para irse de fiesta".

La abogada Montse Suárez aseguraba que, mientras que el niño es penalmente inimputable, los padres sí deben responder civilmente y además los servicios sociales estarían evaluando que la patria potestad del menor siga en manos de sus progenitores.

