Un niño de 11 años, torturado con un cuchillo ardiendo por un compañero en Los Barrios (Cádiz)

La localidad gaditana de Los Barrios continúa conmocionada tras conocerse el grave episodio que habría sufrido un niño de 11 años el pasado sábado por la tarde. Según el testimonio de su padre, Jonathan, el menor fue retenido y sometido a agresiones extremas por un compañero de colegio de 12 años en el domicilio de este último, donde se encontraba solo en ese momento.

El padre ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3 que lo que debía ser una tarde de juegos entre dos amigos de larga relación se convirtió en una situación de violencia difícil de imaginar. Ambos niños se conocían desde hacía más de cuatro años y compartían centro educativo, por lo que nada hacía presagiar lo que ocurriría al cruzar la puerta de la vivienda.

Jonathan explicó que su hijo fue encerrado con llave y sometido a amenazas desde el primer momento. "Le pone el cuchillo en el cuello para que se desnude… le pone un trapo en la boca y empieza a calentar la hoja del cuchillo y a ponerle las marcas del cuchillo por el cuerpo", relató.

Quemado en sus partes íntimas

Según su testimonio, el agresor llegó a utilizar un aerosol como lanzallamas: "Coge un aerosol y en forma de lanzallamas empieza a quemarle el culete, sus partes íntimas, los pies, brazos, cuello, en fin".

El padre asegura que el episodio se prolongó durante horas. "Hasta las 20:30 horas el niño no pudo escaparse de ahí”, afirmó. El menor logró huir en un descuido y regresar a su domicilio, donde su familia lo llevó de inmediato a un centro sanitario.

Las lesiones, documentadas en informes médicos, incluyen quemaduras, ampollas y heridas en varias zonas del cuerpo. "Imagínate, si duele una quemadura de un cigarro, pues no me puedo imaginar lo que ha tenido que pasar mi hijo", lamentó. El impacto emocional también ha sido devastador. "Llevo tres o cuatro días que no duermo… me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndome cosas, me despierto con la misma imagen", confesó Jonathan.

Las secuelas para el niño agredido

Sobre el estado del menor, añadió: “Mi hijo no se lo cree, mi hijo está en estado de shock, no es consciente de la gravedad de que podía haber muerto". El padre también criticó la reacción de la familia del presunto agresor: "Su madre no nos ha dado ni la cara… el niño y su madre los dos la han quitado del medio del pueblo y están escondidos".

Asegura que ya había advertido a su hijo sobre el comportamiento del menor: "Era un niño un poco agresivo… había tenido otros problemas con otros niños". La Guardia Civil ha abierto diligencias y el caso se encuentra bajo supervisión judicial, con especial protección debido a la edad de los implicados.

Mientras tanto, la familia del niño agredido reclama apoyo psicológico y medidas que garanticen su seguridad. “Esa secuela es la más dura… este niño ya no va a confiar nunca en nadie”, expresó el padre.