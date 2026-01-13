El crudo testimonio del padre del niño presuntamente secuestrado y torturado por un amigo: "Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas"

Las fotografías de las heridas que presenta el hijo de Jontahan causan estupor y de la misma manera su versión de lo que ocurrió la tarde del pasado sábado. El hombre cuenta que su hijo le pidió ir a casa de quien pensaba que era su amigo, todo transcurría dentro de la normalidad. Lo que ocurriría en el interior de la casa resulta espeluznante.

Presuntamente el otro menor, compañero de colegio del herido - aunque de otra clase, según cuenta el padre-, quitó el teléfono al que había ido a jugara a su casa, le habría encerrado, y posteriormente colocado un trapo en la boca y maniatado, para después comenzar las extremas agresiones.

"Un par de horas" de torturas

A unas primeras amenazas le siguió que "le puso el cuchillo en el cuello para que se desnudase", asegura el padre. Según denuncia el padre que su hijo ha declarado ante la Guardia Civil, justo después el agresor calentó la hoja del arma blanca e infligió quemaduras con ella por el cuerpo de quien era en teoría una amistad desde hacía cuatro años.

No contento con eso el supuesto agresor se sirvió de un aerosol para seguir dañando al hijo de Jonathan "en el culete y sus partes íntimas", expresaba el hombre, que también decía conocer "del pueblo" a la familia a cuya casa acudió su hijo.

"Un niño un tanto agresivo, a mi no me gustaba que se juntara con él"

"Llevo tres o cuatro días que no duermo"

El chico que abría sido agredido asegura a sus padres que tras unas tres horas sufriendo la crueldad, logró escapar del domicilio y regresar a su casa, donde contó algo de lo sucedido. Los progenitores llevaron al pequeño al hospital primero y a la Guardia Civil después, donde el relato completo de su hijo dejó "en shock" a sus padres. Jonathan admite que no logra pegar ojo: "Llevo tres o cuatro días que no duermo. Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas".

El padre poco después reconoce que no consideraba buena compañía de su hijo a quién a la postre habría manifestado esa crueldad y violencia con su pequeño: "Un niño un tanto agresivo, a mi no me gustaba que se juntara con él porque había tenido problemas con otros niños, no de este tipo".

Mensajes falsos

El presunto agresor, después de hacerse con el teléfono móvil de su víctima, habría enviado mensajes al padre haciéndose pasar por él, para que se quedara más tiempo: "Se hizo pasar por mi hijo y empezó a decirme: 'Papá déjame que me quede aquí a dormir'". El padre no quiere imaginar lo que podría haber pasado de haber caído en el engaño, que se descubrió cuando su hijo recuperó el dispositivo y le pidió ayuda.

"Al niño se le han llevado y le han escondido"

Jonathan declara que la familia del otro niño "no ha dado la cara" y que desconoce su paradero. Mantiene que la madre y el presunto maltratador han puesto tierra de por medio.

