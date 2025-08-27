Un vecino de Garaño, León, se sincera sobre cómo han asumido el incendio: "Nos quedamos solos, empezó a marchar la gente"

Espejo Público hablaba sobre los incendios que siguen calcinando Castilla y León. Una de las comunidades autónomas más castigadas por esta problemática, y que aún a día de hoy sigue con 18 focos activos, 6 de ellos en la provincia de León. Ahí, uno de los que más preocupa es el de Garaño. Por ello, el programa conocía cómo lo están viviendo los vecinos gracias a uno de ellos: Roberto Suárez.

Unas fiestas que acabaron en tragedia

El incendio en la localidad comenzaba el pasado domingo 24 de agosto a mediodía, coincidiendo con el fin de las fiestas del pueblo. Algo que beneficiaba a la situación por la rápida respuesta de los que allí estaban. "Era la hora del vermut. Habíamos quedado todo el pueblo con amigos y tal, y eso ayudó porque todo el mundo se volcó", indicaba. Además, "estaba la gente en misa y dieron aviso de que había un incendio", que estaba justo por detrás de la iglesia, por lo que todos se organizaron con ramas, calderos y otros objetos.

La situación avanzó velozmente debido a que "el monte ahora mismo es gasolina pura, en 10 minutos se te expande muy rápido". Sin embargo, gracias a la colaboración, consiguieron evitar que llegara hasta el pueblo. "El monte está quemado todo más o menos, pero al final casas y ese tipo de cosas se han salvado", añadía.

¿Se han sentido utilizados y poco valorados?

En cuanto a si los vecinos y voluntarios han podido entorpecer en los servicios de extinción, Roberto respondía que han intentado hacerlo lo mejor posible en cada momento: "Quieres saber que tienes que hacer, no quieres molestar". Asimismo, aseguraba que estas acusaciones no son reales: "Se nos ha acusado de que estábamos entorpeciendo, que había civiles y querían hacer un contrafuego (…) pero a nosotros en ningún momento nadie nos dijo que teníamos que marchar de allí porque iban a hacer esto, porque es que no había nadie".

Esa noche, explicaba, únicamente contaban con un camión de la Mancomunidad, una máquina prestada de la Junta de Castilla y León que utilizaba él, y la labor de amigos y vecinos del pueblo y de zonas cercanas. "Nos quedamos solos, empezó a marchar la gente", confesaba.

"La situación ha mejorado"

Ahora, el foco se encuentra bajo control y, por ello, el vecino manifestaba que están "más tranquilos". Han podido dormir después de duras noches luchando contra el fuego y el cielo está más despejado: "Vemos que la situación ha mejorado mucho". "El monte ya se recuperará, pero lo que queremos, sobre todo, es que no le pase nada a la gente", concluía.

