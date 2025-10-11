El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados: “Pido que poco a poco la sociedad vaya mejorando”

Aday le ha explicado a Almudena Cid la importancia de dar visibilidad a las personas trans en la sociedad. El protagonista del ¿Quién es quién? es un joven canario que adora el mundo de la moda.

Su abuelo ha llegado a Emparejados para conquistar el corazón de todos con su emoción al hablar de su nieto trans y sus bonitas palabras para Aday.

“La emoción es el haber tenido en tu familia algo que mi padre o mi abuelo no lo habrían entendido, yo lo entiendo y quiero que todas esas personas vean que hay familias que los queremos igual y la sociedad no está preparada para recibirlos como se merecen” ha dicho el abuelo de Aday sobre las personas trans.

El joven ha acabado entre lágrimas agradeciendo a su abuelo sus palabras y mostrando su admiración.