¡Venimos a darlo todo! Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

Las drag queens han visitado el programa presentado por Joaquin y Susana para participar en el ¿Quién es quién? junto a Aday.

Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

Carmen Pardo
Publicado:

Kelly Roller y Supremme de Luxe son dos referentes en el mundo del drag y han visitado Emparejados porque una de las dos ha sido clienta de Aday.

Los piques y el humor entre una de las finalistas de la tercera edición y la presentadora de Drag Race España han sido variopintos.

Tanto es así que Joaquín y Susana junto con Paz Padilla y José Corbacho han estado totalmente confundidos sobre quién ha sido realmente la clienta de Aday.

No te pierdas el paso de Kelly Roller y Supremme de Luxe por Emparejados.

