Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

Al menos cuatro personas han fallecido y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado de Misisipi (Estados Unidos) al término de un partido de fútbol americano entre institutos en la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. De momento no hay detenidos y ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del partido que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com