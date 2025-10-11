Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Estados Unidos

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de la pequeña localidad de Leland, en Estados Unidos.

Imagen de archivo de un coche de polic&iacute;a en Estados Unidos

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados UnidosGetty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Al menos cuatro personas han fallecido y 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado de madrugada en el estado de Misisipi (Estados Unidos) al término de un partido de fútbol americano entre institutos en la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena CBS. De momento no hay detenidos y ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de esta pequeña localidad de unos 4.000 habitantes al término del partido que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Nueva baja en España: Dani Olmo se pierde los partidos ante Georgia y Bulgaria por "una lesión muscular"

Dani Olmo, en un entrenamiento en Las Rozas

Publicidad

Deportes

Raúl Asencio, en el Mundial de Clubes en Estados Unidos

'Caso Asencio': La víctima de menor edad también retira la acusación contra el jugador del Real Madrid

Imagen de archivo de un coche de policía en Estados Unidos

Un tiroteo tras un partido de fútbol americano deja 4 muertos y 12 heridos en Misisipi

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera más importante de Europa

Borja Pérez se corona en la Trans-Nomad, la carrera de cicloalpinismo más importante de Europa

Kylian Mbappé, tocado en el partido con Francia
Real Madrid

Mbappé brilla con Francia pero regresa a Madrid con un golpe en el tobillo

Novak Djokovic, renqueante en el Masters 1.000 de Shanghái
China

Un renqueante Djokovic cae ante el desconocido Vacherot y se despide del Masters 1.000 de Shanghái

Janniks Sinner, atendido por el fisio antes de retirarse en Shanghái
Tenis

Adriano Panatta cuestiona el calendario de Sinner de final de año: "Se puede decir que no con antelación, Alcaraz lo hizo"

El campeón de Roland Garros en 1976 pone en tela de juicio la cantidad de torneos que está jugando Sinner en la parte final de la temporada.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín
Tenis

Jakub Mensik, sobre Alcaraz y Sinner: "Intentamos alcanzarlos, es nuestro trabajo, pero..."

El tenista checo se sincera y reconoce que Alcaraz y Sinner "son los mejores", admitiendo que "hay una gran brecha con los demás" jugadores del circuito.

Jude Bellingham durante el Real Madrid-Las Palmas

Jude Bellingham: "Ha habido momentos en los que me he sentido vulnerable y he dudado de mí mismo"

Dani Olmo, en un entrenamiento en Las Rozas

Nueva baja en España: Dani Olmo se pierde los partidos ante Georgia y Bulgaria por "una lesión muscular"

Ilia Topuria saluda a Laporte en Las Rozas

Ilia Topuria vista a la selección española en Las Rozas: "Con fe y determinación todo puede conseguirse"

Publicidad