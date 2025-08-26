David, vecino de un pueblo de León que se niega a desalojar: "Si no estamos aquí, es la excusa perfecta para dejarlo arder"

España lleva ya 17 días ardiendo, este martes hay 14 incendios activos que se mantienen en el nivel 2, y ya van más de 400.000 hectáreas calcinadas, 10 veces más que en 2024. Lo peor está en Castilla y León donde los incendios han obligado a desalojar 18 localidades en León y 5 en Zamora, precisamente en León hay 5 focos activos y existe la posibilidad de que se reactiven los que se estaban dando ya por controlados.

"Estamos siendo víctimas de hacer negocio con el monte"

Un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta Encinedo, en León, donde los vecinos se han negado a irse pese a la orden de evacuación de la Guardia Civil. Según ha reconocido David, un vecino de la localidad: "Nos hemos quedado porque está demostrado que si no estamos aquí, en el pueblo, es la excusa perfecta para dejarlo arder. Estamos siendo víctimas de hacer negocio con el monte, todas las empresas tienen intereses económicos. No vamos a marcharnos porque si no defendemos nosotros el pueblo, no lo va a defender nadie".

El vecino de la localidad afectada no quiere "poner en riesgo sus raíces", ni su infancia, ni sus recuerdos, y admite que "nadie se va a marchar para ver arder nuestro pueblo por una pantalla".

"El pueblo salva al pueblo"

A la pregunta de la reportera de Espejo Público sobre si conoce las sanciones a las que se puede someter por haber desobedecido las órdenes de desalojo de la Guardia Civil, David ha contestado: "Estamos bajo nuestra responsabilidad, no es nuestra obligación proteger el pueblo, pero cuando no hay otra, el pueblo salva al pueblo. Vamos a luchar contra el fuego y contra quien lo prende".

David explica en los micrófonos de Antena 3, que ha decidido quedarse porque así son un "motivo para que vayan a ayudarlos", en cambio, si se marchan, nadie les asegura que vayan a atender su patrimonio.

"El incendio está provocado, esto puede ser una estrategia"

Aunque los expertos aseguran que los fuegos son mucho más peligrosos ahora que hace años, y que no se pueden apagar con cubos y mangueras, el vecino de la localidad leonesa ha contestado: "Lo sabemos, y estamos más preparados que hace 8 años. Creo que este incendio está provocado, aquí hay mucho parque natural, esto puede ser una estrategia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.