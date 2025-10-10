Pilar Vidal se sincera sobre su problema en la cama: "Yo con la penetración no siento nada"

La presentadora y sexóloga Lorena Berdún retomaba la sección 'Sexpejo Público' en la que aborda diversos asuntos que para muchas personas aún resultan tabú. Esta vez ha destacado sobre los demás temas el de la educación sexual de los hijos y la importancia de mantener conversaciones sobre el tema con los niños y jóvenes.

El periodista José Peláez reconocía que siente cierta incomodidad a la hora de tratar la sexualidad con su hija de 15 años en lo que va más allá de seguridad sexual. Un conflicto que tienen muchos padres y madres hoy en día, quizás más ellos que ellas. Él no quiere ser "ni un sátiro ni un monje dominico": "A partir de un nivel, claro que me da vergüenza".

"Con un adolescente no hay exactitud que valga"

La sexóloga explicaba que la forma de abordar el sexo con los adolescentes varía en función del camino recorrido previamente, subrayando la importancia de naturalizarlo pronto: "Depende mucho de si ese adolescente ha recibido ya educación sexual desde que era chiquitín (...) Lo más normal es que cuando yo le diga, 'vamos a hablar de esto', me diga: 'No me da la gana, no quiero, ¡Qué vergüenza!'. Pero él sabe que puede hablar de esto".

"En la adolescencia hay que insistir mucho, ya sabéis, tema condón... Sobre todo educación sexo- afectiva", explicaba Lorena, que además destacaba el efecto negativo de las nuevas tecnologías en la educación sexual actual de los más jóvenes y el erróneo aprendizaje a través del porno: "No le daría un móvil a un chaval antes de los 16 años. Por supuesto nunca jamás le permitiría tener redes antes de los 16. Y luego darle mucho la lata con 'cariño, tú sabes que el porno no es la realidad'".

Momento de la confesión

Llegado el turno de la también periodista Pilar Vidal, ella ponía sobre la mesa una cuestión personal. Pilar quería saber los porqués de que algunas mujeres alcancen el clímax a través de la penetración y otras no. Lorena explicaba las posibles causas y Pilar finalmente terminaba por reconocer su experiencia, negando que estuviera bloqueada: "Yo con la penetración no siento nada".

Susanna Griso advertía sobre una creencia muy extendida. No sería cierto que hay mujeres que tienen esa capacidad y mujeres que no. Lorena le daba la razón explicando la importancia de la estimulación del clítoris o la necesidad de buscar si existe algún tipo de problema físico o bloqueo de carácter psicológico.

Llegaba el momento de las preguntas de los reporteros desde la redacción, hoy con una incorporación inesperada que planteaba una duda que hacía aflorar nuevas confesiones. Toda la ronda de dudas, en el vídeo.

