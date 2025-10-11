Andy y Lucas se despiden envueltos en polémica, pero con emotivas dedicatorias: "No es día para hablar"

Andy y Lucas han actuado por última vez juntos frente a su público este viernes, 10 de octubre, en el Palacio Vistalegre de Madrid, pero envueltos en polémica.

El dúo ha dado por finalizada su gira Nuestros últimos acordes, con la que llevan recorriendo multitud de ciudades españolas en los últimos meses, enfrentándose paralelamente a los rumores de que su relación se ha deteriorado mucho. De hecho, se ha llegado a publicar que ya ni si quiera se hablan y que solo se comunican a través de sus abogados. Unas especulaciones que Lucas desmentía recientemente.

Dejando de lado sus posibles diferencias, los cantantes han afrontado su despedida de la manera más profesional y entregados a sus fans. Sin embargo, antes de salir al escenario, posaron ante los medios de comunicación, pero han preferido no dar entrevistas y solo ha hablado Lucas ante las cámaras, asegurando que no era el día de hacer declaraciones.

Andy y Lucas atienden a los medios antes de su último concierto juntos | Gtres

"Es un día muy especial para nosotros, estamos los dos súper nostálgicos y queremos daros las gracias por el escaparate que nos habéis brindado durante tantos años", ha explicado el artista. "Hemos intentado ser un grupo ejemplo y entended que no es día para hablar", ha sentenciado.

Tal tensión se palpaba en el ambiente que Andy y Lucas no han llegado juntos al Palacio de Vistalegre de Madrid, de hecho, Andy ha llegado más tarde a la prueba de sonido y ha entrado a las instalaciones con prisa.

Los mensajes de despedida de Andy y Lucas

Aunque la noche no comenzó como se esperaba, Andy y Lucas sí que dedicaron unas bonitas palabras a sus seguidores desde el escenario.

En concreto, Lucas quiso dirigirse a Andy y agradecerle todos los años que ha estado a su lado: "Mi compañero, mi hermano de vida... Gracias por cada canción, por cada risa y también por cada momento difícil porque lo hemos tenido".

Andy y Lucas durante su concierto de despedida | Gtres

El cantante recordó ante su público que "hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y nos hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos" y aseguró que "hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno".

Para sorpresa de todos, los artistas se fundieron en un sentido abrazo y Lucas rompía a llorar y comenzaba a recordar a sus familias. Unas palabras a las que también se unió Andy al asegurar que la familia de Lucas era su propia familia.

De esta forma, los artistas se despidieron de su público dejando un buen sabor de boca entre todos los asistentes del espectáculo.

Ahora, ambos afrontan sus carreras en solitario tras más de 20 años juntos y el primero en anunciarlo ha sido Andy.

Andy y Lucas durante su concierto de despedida | Gtres

La agencia que ahora lleva al músico ha emitido un comunicado anunciando la nueva carrera de este en solitario con e siguiente titular: "Andy, integrante del icónico dúo Andy y Lucas, abandona la formación para emprender carrera en solitario".

Además, ha anunciado que "el single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026".