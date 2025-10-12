Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a todo para sabotear Perfumerías de la Reina

Gabriel aprovechará su doble oportunidad: sabotear la fábrica y conseguir que Begoña acepte su propuesta de matrimonio.

La próxima semana en Sueños de libertad veremos como... ¡se van a poner tensas las cosas en la colonia!

Gabriel sorprenderá a Begoña con una inesperada pedida de matrimonio... ¿qué le responderá ella?

María desvelará a Andrés que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña, pero que ella no le ha dado aún respuesta... ¿Cómo se lo tomará Andrés al enterarse?

Begoña, por su parte, le contará que está embarazada de Gabriel. ¿Qué le pasará al joven de la Reina? ¿Cómo se quedará?

Andrés de la Reina en el capítulo 414 de Sueños de Libertad
Andrés de la Reina en el capítulo 414 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Gabriel quiere destruir la empresa de una vez por todas, y con los problemas que hay en las calderas de la fábrica, verá su oportunidad.

El abogado le revelará a María su plan: explotar las calderas de Perfumerías de la Reina, subir la presión para parar la producción y la empresa. Será entonces cuando Brossard haga su entrada.

¿Le permitirá haces esto su cómplice? ¿O se dará cuenta de la locura que es?

Gabriel de la Reina en el capítulo 416 de Sueños de Libertad
Gabriel de la Reina en el capítulo 416 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Marta y Pelayo volverán de su viaje. La joven volverá más recuperada, decidida a volcarse en su vida profesional y en la carrera política de Pelayo.

Gabriel estará decidido a casarse con Begoña y también a terminar con la colonia, ¿será capaz de hacerlo? ¿Y Andrés de impedirlo?

No te pierdas la próxima semana en Sueños de libertad.

