El curioso mote de Matías Prats revelado en directo por Mónica Carrillo: "Los compañeros te llaman..."

En los pueblos, casi todos tienen dos nombres o dos formas de dirigirse a ellos: una, la que aparece en el DNI y en los recibos domiciliados del banco, y otra, que suele ser más común entre los vecinos, la que utilizan aquellos que los conocen y que han decidido volver a bautizarlos en base a alguna vivencia o a algún aspecto de su personalidad.

Estos motes o sobrenombres pueden crearse y asignarse por diferentes motivos. Hay motes personales y familiares, motes peyorativos, motes cariñosos, motes de animales y de oficios, motes que tienen que ver con algún defecto físico u otros que recuerdan a algún momento protagonizado por el dueño del apodo.

Sin embargo, los apodos no solo son comunes en las zonas rurales, sino también en el trabajo. Precisamente, la presentadora de Informativos de Fin de Semana, Mónica Carrillo, ha comentado a su compañero y también presentador, Matías Prats, el apodo que le han puesto los compañeros. Mónica ha revelado a Matías que le llaman "Dandi" y él ha afirmado que ese apodo "no está mal".

Buscando el origen de los motes

Son varios los municipios que intentan buscar el origen de los motes, ya que consideran que son una manera muy particular de identificarse y que tuvieron su auge en el siglo XX, y especialmente a partir de los años 50.

Concretamente, en Colmenar Viejo ya han hecho un trabajo de investigación sobre los motes que hay en su municipio. Tras la investigación, han elaborado un catálogo de motes en el que se incluyen unos 50 apodos distintos.

No obstante, los vecinos de Colmenar Viejo no son los únicos que intentan descubrir el origen de los motes. Un vecino de la localidad granadina de Cúllar Vega ha recopilado más de 520 motes de dicho lugar.

