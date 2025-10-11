Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Motes

El curioso mote de Matías Prats revelado en directo por Mónica Carrillo: "Los compañeros te llaman..."

La presentadora de los Informativos de Fin de Semana, Mónica Carrillo, ha revelado a su compañero, Matías Prats, el mote que le han puesto sus compañeros de trabajo.

CHASCARRILLO MATIAS-MONICA

El chascarrillo entre Mónica y Matías sobre los motes: "Los compañeros te llaman Dandi"

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

En los pueblos, casi todos tienen dos nombres o dos formas de dirigirse a ellos: una, la que aparece en el DNI y en los recibos domiciliados del banco, y otra, que suele ser más común entre los vecinos, la que utilizan aquellos que los conocen y que han decidido volver a bautizarlos en base a alguna vivencia o a algún aspecto de su personalidad.

Estos motes o sobrenombres pueden crearse y asignarse por diferentes motivos. Hay motes personales y familiares, motes peyorativos, motes cariñosos, motes de animales y de oficios, motes que tienen que ver con algún defecto físico u otros que recuerdan a algún momento protagonizado por el dueño del apodo.

Sin embargo, los apodos no solo son comunes en las zonas rurales, sino también en el trabajo. Precisamente, la presentadora de Informativos de Fin de Semana, Mónica Carrillo, ha comentado a su compañero y también presentador, Matías Prats, el apodo que le han puesto los compañeros. Mónica ha revelado a Matías que le llaman "Dandi" y él ha afirmado que ese apodo "no está mal".

Buscando el origen de los motes

Son varios los municipios que intentan buscar el origen de los motes, ya que consideran que son una manera muy particular de identificarse y que tuvieron su auge en el siglo XX, y especialmente a partir de los años 50.

Concretamente, en Colmenar Viejo ya han hecho un trabajo de investigación sobre los motes que hay en su municipio. Tras la investigación, han elaborado un catálogo de motes en el que se incluyen unos 50 apodos distintos.

No obstante, los vecinos de Colmenar Viejo no son los únicos que intentan descubrir el origen de los motes. Un vecino de la localidad granadina de Cúllar Vega ha recopilado más de 520 motes de dicho lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

Bañistas en Tenerife arriesgan su vida con bandera roja

Bañistas en Tenerife arriesgan su vida con bandera roja

Los motes, una tradición que sigue vigente en la España rural

Los motes, una tradición que sigue vigente en la España rural

Cosecha del pistacho

El Pistacho, el nuevo "oro verde", una cosecha que promete ser espectacular

CHASCARRILLO MATIAS-MONICA
Motes

El curioso mote de Matías Prats revelado en directo por Mónica Carrillo: "Los compañeros te llaman..."

Playa de Razo - Carballo- Galicia- España
Galicia

Emigrantes gallegos regresan a su tierra natal tras una vida en el extranjero: "Fui feliz, pero la morriña me acompañó"

Desarticulan una red criminal de trata de seres humanos y explotación sexual en Oviedo y Zaragoza
Suceso

Dos menores agreden sexualmente a otra menor en Zaragoza

Los hechos ocurrieron en el entorno del espacio de ocio instalado en el barrio de Valdespartera, con motivo de las Fiestas del Pilar.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Lanzarote

Hallan un cadáver flotando en las inmediaciones de un muelle deportivo en Lanzarote

La víctima es un hombre de 62 años y las primeras hipótesis apuntan a que se golpeó la cabeza con las piedras de la escollera.

Mosquito portador del virus del Nilo.

Declarada zona de alerta a un barrio y a dos municipios andaluces tras detectar mosquitos con virus del Nilo

Bomberos en la estación de Sol, en Madrid

Un incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid obliga a cortar al tráfico

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 11 de octubre de 2025

Publicidad