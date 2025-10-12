Mejores momentos | Audiciones
Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”
El malagueño se había quedado muy tocado al ver que no entraban en el programa, momento en el que Yatra ha pulsado el botón del arrepentimiento para tener al trío en su equipo.
El grupo Al liquindoi ha cantado ‘Pájaros de barro’ en el escenario de a Voz. El trío gaditano lo ha clavado, pero ninguno de los coaches ha girado su silla para tenerles en el equipo y por tanto entrar en La Voz, algo que nadie entendía.
Los coaches no daban crédito a lo que acaba de pasar y Pablo López se ha quedado destruido al ver al grupo: “He sido un poco cobarde, prefiero estar con vosotros en cualquier lado, pero aquí no sé por dónde tirar”
El malagueño no tenía excusa, pero cuesta mucho encajar a un grupo en el equipo: “Me quedo bloqueado y no tengo palabras porque lo que habéis hecho aquí es especial”, añadía a su discurso.
“Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”, comentaba antes de que Yatra pulsase el botón de arrepentimiento. ¡Todos se han emocionado con esta decisión!
Gracias a Yatra, el grupo Al liquindoi está dentro de La Voz. ¡Momentazo!
