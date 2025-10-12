Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

El malagueño se había quedado muy tocado al ver que no entraban en el programa, momento en el que Yatra ha pulsado el botón del arrepentimiento para tener al trío en su equipo.

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

El grupo Al liquindoi ha cantado ‘Pájaros de barro’ en el escenario de a Voz. El trío gaditano lo ha clavado, pero ninguno de los coaches ha girado su silla para tenerles en el equipo y por tanto entrar en La Voz, algo que nadie entendía.

Los coaches no daban crédito a lo que acaba de pasar y Pablo López se ha quedado destruido al ver al grupo: “He sido un poco cobarde, prefiero estar con vosotros en cualquier lado, pero aquí no sé por dónde tirar”

El malagueño no tenía excusa, pero cuesta mucho encajar a un grupo en el equipo: “Me quedo bloqueado y no tengo palabras porque lo que habéis hecho aquí es especial”, añadía a su discurso.

“Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”, comentaba antes de que Yatra pulsase el botón de arrepentimiento. ¡Todos se han emocionado con esta decisión!

Gracias a Yatra, el grupo Al liquindoi está dentro de La Voz. ¡Momentazo!

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

¡Venimos a darlo todo! Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

Tamara Falcó

Tamara Falcó cuenta una hilarante historia de su infancia relacionada con las setas

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras
Mejores momentos | Audiciones

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

Flor Aguilar
Repasamos

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, en el centro de la polémica: posible desahucio y tensión vecinal

Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: Besos, chistes y mucho humor
Crónica

José Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: besos, chistes y mucho humor

La pareja de amigos ha puesto patas arriba el programa presentado por Joaquín y Susana Saborido.

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados: “Pido que poco a poco la sociedad vaya mejorando”

Aday ha sido el protagonista del ¿Quién es quién? en el programa, pero su abuelo ha llegado para conquistar el corazón del público y los invitados. No te pierdas este emotivo momento.

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

Publicidad