Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

El grupo Al liquindoi ha cantado ‘Pájaros de barro’ en el escenario de a Voz. El trío gaditano lo ha clavado, pero ninguno de los coaches ha girado su silla para tenerles en el equipo y por tanto entrar en La Voz, algo que nadie entendía.

Los coaches no daban crédito a lo que acaba de pasar y Pablo López se ha quedado destruido al ver al grupo: “He sido un poco cobarde, prefiero estar con vosotros en cualquier lado, pero aquí no sé por dónde tirar”

El malagueño no tenía excusa, pero cuesta mucho encajar a un grupo en el equipo: “Me quedo bloqueado y no tengo palabras porque lo que habéis hecho aquí es especial”, añadía a su discurso.

“Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”, comentaba antes de que Yatra pulsase el botón de arrepentimiento. ¡Todos se han emocionado con esta decisión!

Gracias a Yatra, el grupo Al liquindoi está dentro de La Voz. ¡Momentazo!