Juan Lobato, sobre las 'chistorras' de Koldo y una supuesta 'caja B' en el PSOE: "Llevamos un año y medio muy jodido"

Juan Lobato fue un daño colateral del todavía activo caso contra el fiscal general del Estado. Presentó su dimisión de la secretaría general de los socialistas madrileños por desavenencias con la cúpula de su partido que, según el periodista Juan Fernández Miranda, trató de utilizarle en el asunto de la filtración de información privada concerniente a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Motivo por el que el Tribunal Supremo instruye una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Esto es bastante antiguo"

El que fuera líder del PSOE de Madrid, y todavía senador, confía en que no existe una financiación paralela dentro del Partido Socialista. También insistía en que, en aras de la transparencia, en la política debería cambiarse el uso de dinero en efectivo, por el dinero electrónico. Así se evitarían imágenes susceptibles de levantar suspicacias, como las de los sobres con el membrete del PSOE y los nombres escritos a mano, seguidos de un número cuantificado en euros, con billetes a la vista, destinados a un tal 'Ábalos'.

Lobato ha negado categóricamente que durante su mandato al frente del PSOE-M, "ningún dirigente ha cobrado ningún tipo de sueldo del partido, ni en metálico ni por transferencia". Sí que reconocía que el reembolso de gastos derivados de la actividad política, como comidas, desplazamientos etc., se satisface con dinero en efectivo. Prácticas que ha situado muy atrás en el tiempo y por los que pide cambios y evolución: "Que se eliminen ya los pagos en 'cash'".

Presuntas irregularidades

Las cantidades que manejaba Ábalos en dietas y similares podría representar una retribución en especie, según afirmaba Lobato, que precisamente es también técnico de Hacienda: "El problema está a nivel fiscal (…) están exentos fiscalmente hasta unos límites. (…) Eso sí debería tributar".

"Un bochorno"

Las informaciones sobre los pagos a mujeres prostituidas, las menciones a sustancias como "polvos blancos" o "las azules", las chistorras, lechugas y soles, resultan avergonzantes para el propio Lobato, y según él también para muchos militantes socialistas de a pie, que no reciben remuneración ninguna: "Nos ponen a todos en evidencia y en la vergüenza de tener que escuchar y ver estas cosas".

"Llevamos un año y medio muy jodido", sentenciaba de forma contundente el exdirigente socialista.

Subrayaba la importancia de que se esclarezca la verdad de lo ocurrido en las distintas causas abiertas, con políticos socialistas involucrados, presentes o pasados. Él mismo prevé que le citen para el caso del fiscal general para esclarecer el recorrido, desde su origen hasta su final en los medios, de los datos del novio de Díaz Ayuso: "Yo por mi parte colaboración total".

